中彰午茶生活節展開 到4月有許多餐飲好康

台中市國際觀光發展協會舉辦「食旅中彰-午茶生活節」，有超過40家中彰地區的旅宿、產業故事、伴手禮、特色景點，和農村社區等觀光產業參加。上午舉辦記者會時，各參與店家以走秀方式呈現，現場宛如一場嘉年華盛會，展現中彰區域的午茶觀光面貌。

協會理事長柴俊林表示，午茶生活節整合了台中和彰化地區的知名觀光景點，其中包括光復新村，東勢、霧峰區農會和經典小鎮的農產業者，期待掀起中彰午茶旅行經濟的熱潮，造就中彰觀光旅遊產業的加值與創新，到4月都有許多餐飲優惠可享，各家的優惠和活動詳情可參考「食旅中彰-午茶生活節」臉書粉絲專頁。