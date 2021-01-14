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低溫寒害釀農損 南投國姓草莓農卻笑了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉草莓進入產季，更因近期寒流低溫，質量可望獲提升盛產。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉草莓進入產季，更因近期寒流低溫，質量可望獲提升盛產。記者賴香珊／攝影

入冬接連三波寒流，造成蓮霧、虱目魚等傳出寒害災情，卻也讓喜愛低溫環境的草莓質量獲得提升，南投縣國姓鄉近期進入草莓產期，當地草莓農樂觀預估，今年草莓渴望一掃近年暖冬減產陰霾，在寒假、春節期間盛產讓遊客盡情觀光採果。

國姓鄉公所指出，全鄉草莓栽種面積約8公頃，主要產區在福龜、長流和北港等村，過去產期約在每年11月至隔年4月，但近年氣候暖化加劇，草莓因此總是延產、減產，農民苦不堪言，有人因此棄耕轉作，也有人以其他草莓品種因應。

「連年都因暖冬減產，今年可望一掃陰霾。」當地吳姓草莓農說，因為氣候變遷，台灣近年幾乎都是暖冬，但天氣熱過頭，花根本開不出來，更遑論結果，真的很不利草莓栽種，還好去年底到現在，持續有冷空氣報到，結果狀況因此有轉好。

張姓農友則說，過去國姓草莓品種以香水、豐香為主，但近幾年因暖冬影響產期和質量，有些人因此棄耕，有的則改種耐熱、耐旱及抗病力更好的「天來」品種，因果肉較紮實酸甜，還帶淡淡蘋果香，也被稱為「蘋果草莓」，近期已進入產期。

而從元旦後至今的寒流低溫則讓國姓草莓質量獲得提升，公所表示，短短2周內有3波寒流襲台，不少農作物因低溫造成損傷，但草莓是溫帶水果反因低溫環境，產量和品質都獲得提升，預計今年產況更佳，產期則將至4月清明節前後。

目前剛上市的「蘋果草莓」每斤約350至400元，吳則表示，只要後續氣候配合，草莓可望盛產，價格會更親民，而連日低溫讓結果率提高約2成，之後很像還有冷空氣，樂觀預估產況會很不錯，遊客寒假、農曆春節來觀光將能盡情採果。

南投縣國姓鄉草莓進入產季，更因近期寒流低溫，質量可望獲提升盛產。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉草莓進入產季，更因近期寒流低溫，質量可望獲提升盛產。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉草莓進入產季，更因近期寒流低溫，質量可望獲提升盛產。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉草莓進入產季，更因近期寒流低溫，質量可望獲提升盛產。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉草莓進入產季，更因近期寒流低溫，質量可望獲提升盛產。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉草莓進入產季，更因近期寒流低溫，質量可望獲提升盛產。記者賴香珊／攝影

低溫 暖冬

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