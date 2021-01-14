今天是醫檢師節 亞大醫院獻上插著「1791」的蛋糕

國內出現醫護人員染疫個案，負責檢測病毒重任的醫檢師，責任更加顯得重大，亞洲大學附屬醫院統計因海外工作、求學等因素申請自費篩檢人數，自開辦後一路攀升，週末還得加派人力因應以縮短交件時間，院長許永信特別利用今天醫檢師節獻上蛋糕慰勞，呼籲全民挺醫護，打贏抗疫這一仗。

亞大醫院檢驗科主任余志強說，檢驗科為各醫療院所的二線單位，除了一般抽血外，平時多在實驗室中處理及分析檢體，並提供正確的檢驗報告，讓醫師在臨床上能精準診斷、對症下藥，「可說是醫師的眼睛」，除具備高度專業，也承擔極大壓力。

以院內為例，從去年9月起，除了新冠肺炎公費篩檢外，也針對因工作、出國求學、旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素而需要出境的民眾，提供新冠肺炎自費篩檢服務，原本每月申請數量僅個位數，但隨著疫情持續延燒，目前平均每月篩檢量超過百件，單月最高更達到150件，每個週末都得調派人力加班。

他說，北部醫院首度出現醫護人員染疫事件，讓第一線負責檢驗的醫檢師們感到壓力不小，不過院內醫檢師們都表示，這是每位醫療從業人員都必須面對的風險，會更加注重篩檢過程，確保自身安全。

院長許永信今天特別前往實驗室為每位同仁加油打氣，並在蛋糕上插了「1791（一起加油）」4根蠟燭，強調「大家的辛苦付出，換來全民的安全」，也提醒，對抗疫情沒有鬆懈的空間，一定要做到滴水不漏，不能有任何的缺口，也呼籲全民用鼓勵取代質疑，以具體行動支持醫護人員，打贏抗疫這一仗。

余志強也提醒，民眾若符合申請出境的規定，只要備齊所需文件至批價櫃檯掛號，當天9點前完成受理，6小時內即可領取急件報告