莫再等50年 彰化交流道特定區辦第4次通盤檢討說明會

歷時50年的中山高速公路彰化交流道特定區主要計畫（都市計畫圖重製暨第四次通盤檢討）案，地方長期爭取變更，彰化縣政府今天在彰化市舉辦首場座談會，與會的市長林世賢促請特定區近2000公頃的土地，應變更規畫出700公頃產業專區、300公頃的住商綜合區，讓都市發展已落後數十年的彰化市真正脫胎換骨。

市公所指出，彰化交流道特定區計畫自1977年擬定之後，50年來，在1985年才進行第一次通盤檢討，後又相隔了20年、於2005年才再進行第二次通盤檢討，到了2015年又過了10年多始進行第3次通盤檢討；2016年11月，時任縣議員的林世賢市長，在議會中提案促再行通盤檢討，民國2018年，由魏明谷縣長任內縣府編列預算進行籌備，民國2019年5月，在王惠美縣長支持下，第4次通盤檢討正式展開作業。

配合第四通盤檢討計畫的展開，縣府在去年12月29日起正式公告徵求意見，接著縣府今天起，一連兩天分別在特定區相關的彰化市、和美鎮、花壇鄉與秀水鄉等4鄉鎮市舉行四場次的座談會，舉辦4場次的座談會，在彰化縣政府演藝廳舉辦的首場說明會，除了市長林世賢外，縣議員李成濟、白玉如、吳韋達、陳銌銌，及多名市民代表、里長及民眾到場關特定區變更案。

說明會中，林世賢感謝縣長王惠美能夠重視交流道特定區第四次通盤檢討案的推動，並強調彰化市已經錯失中科及台積電到彰化設廠的兩次展機會，無非是未能及時交流道特定區的用地變更，此次在縣府支持推動的第四次通盤檢討，可說是攸關彰化能否脫胎換骨最關鍵的一次機會，若再錯失，可能要再等50年。

林世賢促請特定區能夠規畫出700公頃產業專區、300公頃的住商綜合區，其中700公頃的專區可規劃包括「產業發展專區-串連中部精密機械產業聚落發展」、「物流專區-善用1高與2高的優勢」以及「研究發展專區-產業整合升級」等。