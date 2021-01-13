高麗菜減產...菜價創新高 農民也擔心疫情影響菜價

菜價攀升，彰化縣大宗蔬菜高麗菜菜農洪寶評說，因去年雨量少、且氣候適合蟲的生長而有蟲害，加上農糧署去年發布三次超種預警系統，導致種的人變少，高麗菜減產，價格是近年來難得一見的高檔，但他也擔心最近新冠肺炎疫情又起，會影響消費，若疫情沒有控制好，菜價也隨時可能再下滑。

彰化縣溪湖果菜市場總經理蔡健文說，最近菜價的確創歷年同期新高，今天高麗菜批發價每公斤最高價已到37元，平均價28元，相較二周前已漲了4、5成，而彰化另一大宗蔬菜花椰菜最高價也飆到46元、平均價41元。

彰化縣芳苑鄉菜農洪寶評說，去年底雨量少又有蟲害，原本一分地高麗菜產量約莫5、6噸，今年掉到一分地產量約4噸，產量少價格就攀升，最近他一箱20公斤的高麗菜批發價可賣到500、600元，相較去年一箱250元，根本是翻倍漲。

洪寶評說，去年農糧署發布三次高麗菜超種預警系統，很多人不敢種高麗菜，整體產量也變少了，現在眼看高麗菜價飆新高，也要有貨才賺得到錢，像他的高麗菜採收期大概還得再等至少十天，但最近新冠肺炎疫情似乎又升溫，也會影響餐廳生意，農民也很難預期到菜可採收時還有能好價錢嗎？