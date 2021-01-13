新年好運頭 台中區監理所標售「V」勝利車牌

要如何揮別2020辛苦的一年？標一個勝利好牌，也許是個好方法。台中區監理所因此18日中午10時起至20日中午10時止，在監理服務網提供自用小客貨車VVV-8899、VVV-0096、VVV-0102、VVV-0103及VVV-0265~VVV-0285等23副新式車牌競標，歡迎民眾競標。

監理所指出，此次推出之「超級勝利」VVV號車牌每號皆精選、副副皆勝利；其中還特別推出典藏3副「超級勝利+久久吉利」號牌:VVV-0268「今年順發」、VVV-0285「今年發我」、VVV-8899「發發久久」，想標副好牌，就趁這一波。

台中區監理所說，有意參加競標者，須備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標，網址：http://www.mvdis.gov.tw。