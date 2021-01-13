彰化擬食安自治條例 窩裡反檢舉獎金揪不法
為確保萊克多巴胺瘦肉精不會進入校園營養午餐，彰化縣長王惠美今天視察溪州鄉南州國小關心學童營養午餐，王惠美表示，彰化縣規定學校一定得使用國產豬肉，且已發放檢測萊克多巴胺試劑給學校，一旦發現有使用的廠商，將永不錄用。
王惠美今天在溪州鄉長江淑芬、縣議員李浩誠、溪州鄉代會主席張語珊、縣府教育處長陳逸玲等人陪同下前往視察南州國小營養午餐，並當場在學校廚房以「萊克多巴胺檢測試劑檢測營養午餐，確保學童的餐點不會含有萊克多巴胺。
王惠美說，自從萊豬開放進口後，許多家長們都相當緊張，彰化縣也已在自治條例中修法列入食安相關條例，包括窩裡反檢舉獎金，有利於揪出不法，也要確保彰化肉圓等美食的品質，不論是學童營養午餐、一般民眾、到彰化旅遊的遊客都能吃的安心。
今天小朋友們也和來賓們一起落實「濕、搓、沖、捧、擦」等洗手5步驟，午餐打菜吃飯時不交談，做好最佳飲食安全示範。
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