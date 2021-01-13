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周杰倫與昆凌率明率演員到麗寶賽車場 看台區免費開放

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
周杰倫和昆凌率明天率電影演員，將到麗寶賽車場。記者游振昇／攝影
周杰倫和昆凌率明天率電影演員，將到麗寶賽車場。記者游振昇／攝影

周杰倫和昆凌明天下午將率電影演員到麗寶賽車場，發表「叱吒風雲」電影發布會，麗寶樂園今天在臉書說，明天下午賽車場看台區免費開放，讓大家追星。

麗寶樂園渡假區今天說明，賽車電影在麗寶國際賽車場拍攝，即將上映，全劇演員包括昆凌、曹祐寧、柯有倫等人，明天下午2點30分到4點，將齊聚賽車場舉辦媒體發布會，明天下午免費開放看台區讓大家追星，看周董。

台灣首部賽車電影「叱吒風雲」賽道發表會，周杰倫和昆凌率全體演員，明天下午2點30分在麗寶國際賽車場走紅毯；叱咤風雲九成畫面都在麗寶國際賽車場拍攝，預計在1月16日正式上映，劇組明天下午，由監製周杰倫率製片人劉畊宏、彭小刀及導演陳奕先，以及演員群，有昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人，在麗寶國際賽車場舉辦媒體發表會；隨即在麗寶秀泰影城辦首映會。

電影 麗寶樂園

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