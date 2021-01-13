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童綜合急診部主任魏智偉說 插管絕不是單純sop

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院急診部主任魏智偉說，插管，絕不是單純的sop。圖／取自魏智偉臉書
童綜合醫院急診部主任魏智偉說，插管，絕不是單純的sop。圖／取自魏智偉臉書

新冠肺炎首起有醫護人員染疫，醫師在插管時感染，前衛生署長楊志良在電視節目上說，染疫醫師應立即通報，警覺性不足，童綜合醫院急診部主任魏智偉說，他在急診12年氣管插管功力，也沒有自信可百分百成功，因為臨床狀況多，插管絕不是單純的sop。

染疫醫師在為確診病人插管時感染，楊志良在電視節目中說，染疫醫師沒主動實行防疫sop，還說：「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」。

童綜合醫院急診部主任魏智偉今天在臉書寫著，他在急診12年氣管插管功力，也沒有自信可以百分百成功，因為臨床狀況千變萬化。絕對，不是一句話可以解釋，他說插管，也絕不是單純的SOP。

他舉自己曾插管急救案例，一個被歹徒割喉的19歲男子，在急診口鼻一直冒血，病人瞬間窒息失去意識，只能先插管維持呼吸，當時打開病人的嘴，只看見泉湧的鮮血，完全看不到聲帶，不知道氣管內管要如何放入氣管，他請護理師備刀片和氣切管，插管失敗，就要從脖子下刀。

他盯著冒血的口腔抽吸管有吸不完的血，看不見氣管，還好這時血泊中，冒出了一個氣泡，因此大膽的將氣管內管插入那個位置，病人血氧開始上升，最後成功，他說短短5到6秒，自己經歷了極大的壓力，因為眼前就是一個年輕生命。

醫師 楊志良 新冠肺炎

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