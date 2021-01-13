聽新聞
test
0:00 / 0:00

梧棲中正國小仁愛樓重建今動土 2年後完工啟用

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲中正國小仁愛樓重建工程今天舉行動土典禮，2年後完工啟用。記者游振昇／攝影
台中市梧棲中正國小仁愛樓重建工程今天舉行動土典禮，2年後完工啟用。記者游振昇／攝影

台中市梧棲區中正國小建校已65年，仁愛樓年久失修，經結構安全鑑定耐震能力不足，台中市政府為維護師生安全，籌編工程經費7464萬元3000元，並爭取教育部補助164萬9000元，要拆除重建工程，預計2年後完工啟用，台中市長盧秀燕今天出席開工動土典禮，為工程祈福，盼完工後給師生更優質的教育環境。

盧秀燕表示，中正國小仁愛樓年久失修、耐震不足，地方人士、師生都希望拆除重建，感謝地方民代支持，市府共編列7464萬元3,000元，加上教育部補助164萬9000元拆除重建，預計2年後完工啟用。

中市教育局長楊振昇表示，市府重建校舍，營造安全樸實、健康友善、低碳節能與防災耐災的永續校園，新校舍採院落式建築連結學校與社區，期盼未來持續為海線學子服務，提升當地教學品質。

中正國小校長洪秀菊說，中正國小現有國小部44班，幼兒園4班，學生1228人，仁愛樓新校舍預計興建地上3層樓，共14間教室，總樓地板面積2667.6平方公尺，她感謝市府及地方人士、民代的支持與協助，讓仁愛樓重建，期許開工平安順利，打造優質良好的學習環境。

今天開工動土典禮，盧秀燕和教育局長楊振昇出席，台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、陳廷秀和梧棲區長溫國宏、中正國小校長洪秀菊及在地里長等人，一起為工程祈福。

台中市梧棲中正國小仁愛樓重建工程今天舉行動土典禮，2年後完工啟用。記者游振昇／攝影
台中市梧棲中正國小仁愛樓重建工程今天舉行動土典禮，2年後完工啟用。記者游振昇／攝影

台中市 盧秀燕 教育部

延伸閱讀

台中水情緊 盧秀燕：春節民生用水無虞

台中交通卡轉售 取消優惠1年

影／冒充台中市民用交通卡優惠 盧秀燕：查獲一定法辦！

道路燙平破500條 盧秀燕謝團隊

相關新聞

南投去年被驗出狂犬病21例呈陽性 建議野外閃避遠離

南投縣衛生局統計，去年全縣共被檢驗出狂犬病報告共21件呈陽性，且發生一例鼬獾咬傷人案件，分別來自7個鄉鎮及山區通報，因而...

台中南區老建築二度磁磚掉落 砸中議員及民眾汽機車

近日幾波寒流侵襲，台中市東區建成路與立德街口一棟建築大樓的磁磚突剝落，砸中住隔壁的市議員邱素貞停放汽車與多輛民眾機車，邱...

梧棲中正國小仁愛樓重建今動土 2年後完工啟用

台中市梧棲區中正國小建校已65年，仁愛樓年久失修，經結構安全鑑定耐震能力不足，台中市政府為維護師生安全，籌編工程經費74...

鹿港天后宮推3款媽祖平安口罩 醫療級雙鋼印還「過爐」

新冠肺炎疫情未歇，口罩成為民眾必需品，彰化鹿港天后宮看到口罩商機與需求，順勢推出唯一授權的3款媽祖平安口罩，除了是醫療級...

1月20日9點起 台中西屯丶北屯停水23小時

交通部高速公路局國道1號增設銜接台74線系統交流道施工，部分新設橋墩位置影響既有自來水管線，自來水公司將同步執行管線遷移...

影／大安溪河床發現豬屍 排除非洲豬瘟就地焚燒掩埋

海巡署中部分署第三岸巡隊司法小組昨天接獲海巡署偵防分署台中查緝隊通報，台中西濱快速道路橋墩下，大安溪河床發現一隻死亡豬屍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。