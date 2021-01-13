梧棲中正國小仁愛樓重建今動土 2年後完工啟用

台中市梧棲區中正國小建校已65年，仁愛樓年久失修，經結構安全鑑定耐震能力不足，台中市政府為維護師生安全，籌編工程經費7464萬元3000元，並爭取教育部補助164萬9000元，要拆除重建工程，預計2年後完工啟用，台中市長盧秀燕今天出席開工動土典禮，為工程祈福，盼完工後給師生更優質的教育環境。

盧秀燕表示，中正國小仁愛樓年久失修、耐震不足，地方人士、師生都希望拆除重建，感謝地方民代支持，市府共編列7464萬元3,000元，加上教育部補助164萬9000元拆除重建，預計2年後完工啟用。

中市教育局長楊振昇表示，市府重建校舍，營造安全樸實、健康友善、低碳節能與防災耐災的永續校園，新校舍採院落式建築連結學校與社區，期盼未來持續為海線學子服務，提升當地教學品質。

中正國小校長洪秀菊說，中正國小現有國小部44班，幼兒園4班，學生1228人，仁愛樓新校舍預計興建地上3層樓，共14間教室，總樓地板面積2667.6平方公尺，她感謝市府及地方人士、民代的支持與協助，讓仁愛樓重建，期許開工平安順利，打造優質良好的學習環境。