聽新聞
test
0:00 / 0:00
鹿港天后宮推3款媽祖平安口罩 醫療級雙鋼印還「過爐」
新冠肺炎疫情未歇，口罩成為民眾必需品，彰化鹿港天后宮看到口罩商機與需求，順勢推出唯一授權的3款媽祖平安口罩，除了是醫療級雙鋼印台灣製口罩，也都會先「過爐」才出貨，要讓民眾防疫更安心。
鹿港天后宮主委張偉東表示，即將到來的農曆春節將湧進人潮，鼓勵民眾落實防疫，口罩戴好戴滿，廟方設計3款口罩再委託廠商製作，分別是富貴花開、平安久久 、八寶呈祥，都有祈福的意涵，口罩都經過天后宮香爐「過爐」，讓民眾戴口罩也獲得媽祖祝福。
鹿港天后宮首度推出的媽祖口罩除了在網路販售，天后宮藝品店即日起也買得到，張偉東表示，預計過年前也會在超商通路推出，限量販售。
鹿港天后宮今年也準備農民曆與新春賀聯讓民眾現場索取，張偉東說，辛丑年賀聯是請人間國寶李秉圭執筆，即日起開始，置放在中殿兩側供信眾索取結緣，數量有限索完為止。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言