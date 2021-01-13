鹿港天后宮推3款媽祖平安口罩 醫療級雙鋼印還「過爐」

新冠肺炎疫情未歇，口罩成為民眾必需品，彰化鹿港天后宮看到口罩商機與需求，順勢推出唯一授權的3款媽祖平安口罩，除了是醫療級雙鋼印台灣製口罩，也都會先「過爐」才出貨，要讓民眾防疫更安心。

鹿港天后宮主委張偉東表示，即將到來的農曆春節將湧進人潮，鼓勵民眾落實防疫，口罩戴好戴滿，廟方設計3款口罩再委託廠商製作，分別是富貴花開、平安久久 、八寶呈祥，都有祈福的意涵，口罩都經過天后宮香爐「過爐」，讓民眾戴口罩也獲得媽祖祝福。

鹿港天后宮首度推出的媽祖口罩除了在網路販售，天后宮藝品店即日起也買得到，張偉東表示，預計過年前也會在超商通路推出，限量販售。