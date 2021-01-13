大甲經國路1866巷水利溝加蓋拓寬路面 要趕過年前完工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區經國路1866巷水利溝加蓋拓寬路面，今天動工，將趕在過年前完工。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲區經國路1866巷水利溝加蓋拓寬路面，今天動工，將趕在過年前完工。圖／台中市議員吳敏濟提供

台中市大甲區孟春里重要聯絡道路經國路1866巷，巷口狹窄坡度達30度又緊鄰灌溉溝，行人需緊貼牆壁或站在溝緣避車，成危險路段，今天進行改善工程，為水利溝加蓋拓寬巷道，工程預計農曆年前完成。

台中市議員吳敏濟表示，1866巷平均路寬不到約3公尺且非常陡峭，巷內慈福福德祠香火鼎盛，每天有許多日南國中師生及家長經由此巷道，人車爭道險象環生，他上月接獲福德祠管委會陳情，邀集相關單位會勘，他感謝建設局大力支持，今天就進場施作。

中市府建設局養工處海線工程隊長蘇佳禾表示，此巷是重要聯絡巷道因此優先施作，工程主體是水利溝加蓋，將巷道拓寬為7公尺寬，去除巷道口的瓶頸路段總長18.4公尺，總經費費61萬元，預計農曆年前可完工。

慈福福德祠主委賴昱薪說，信眾到廟裡拜拜，經常要閃避車輛，日南國中的學生上下學幾乎要貼到路旁或等車先行，車輛會車也常擦撞，還曾發生民眾跌落水溝意外，他感謝議員幫忙爭取經費將水利溝加蓋，以後經過這裡就安全。

台中市大甲區經國路1866巷水利溝加蓋拓寬路面，今天動工，將趕在過年前完工。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲區經國路1866巷水利溝加蓋拓寬路面，今天動工，將趕在過年前完工。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲區經國路1866巷水利溝加蓋拓寬路面，今天動工，將趕在過年前完工。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲區經國路1866巷水利溝加蓋拓寬路面，今天動工，將趕在過年前完工。圖／台中市議員吳敏濟提供

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