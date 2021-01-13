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南投去年被驗出狂犬病21例呈陽性 建議野外閃避遠離
南投縣衛生局統計，去年全縣共被檢驗出狂犬病報告共21件呈陽性，且發生一例鼬獾咬傷人案件，分別來自7個鄉鎮及山區通報，因而提醒民眾從事野外活動踏青時，請勿輕易接近餵養或捕捉野生動物，如發現無故主動攻擊等行為，更需閃避或遠離。
南投縣衛生局指出，野生動物皆具有野性，縣內仍為動物防檢局檢出狂犬病陽性的列管縣市，請民眾登山野外踏青時，千萬不要冒險捕捉，一旦被動物咬傷時，需遵守「記、沖、送、觀」4原則送醫；並切記不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物，每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物，施打狂犬病疫苗。
衛生單位表示，「記」是保持冷靜，牢記動物特徵；「沖」是被咬後，要用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口；「送」是盡速送醫評估是否要接種疫苗；「觀」是將咬人動物繫留觀察10天；畢竟狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，致死率近100%，潛伏期約1至3個月，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡。
玉山國家公園過去就曾因流浪狗數量增加，海拔3700公尺圓峰山屋也曾有流浪狗出沒的身影，並且發生過園區內山羌被野狗群追逐、攻擊而受傷的案例，衛生局強調，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，盡速前往南投縣「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」治療，或電049-2220904洽詢。
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