1月20日9點起 台中西屯丶北屯停水23小時

交通部高速公路局國道1號增設銜接台74線系統交流道施工，部分新設橋墩位置影響既有自來水管線，自來水公司將同步執行管線遷移工程，北屯、西屯部分區域預計1月20日9點到21日8點停水、降壓，應提前儲水。

經發局說明，北屯停水區域包含仁美里、四民里、同榮里、西屯區港尾里、西墩里、西安里、西平里、潮洋里；中山高速公路以南、崇德路三段以西、中清路二段以東、崇德十九路以北等一帶。

西屯停水區域為黎明路三段以南、港尾子溪以南、凱旋路以西、 環中路二段以東、漢翔路以北；港尾子溪以南、中山高速公路以東、環中路二段以西、台灣大道三段以北；台灣大道三段以南、黎明路二段以西、環中路三段以東、市政路以北。

降壓區包含北屯新平里、西屯港尾里、大石里、鵬程里、西墩里、潮洋里、西安里、西平里、逢福里、逢甲里、上石里、上安里、至善里、永安里；河南路二段及中平路以北，中清路二段及中平路以西，凱旋路以東與中清交流道以南範圍內；漢翔路以南、環中路二段以東、台灣大道三段以北、凱旋路以西、河南路二段以西、西林巷。

經發局表示，自來水公司第四區管理處除將通知停水區域里長、地方民意代表、行政機關、大用水戶、綜合醫院、各級學校外，並規劃設置7處臨時取水站及3輛機動水車，停水期間各服務處所也有人員因應市民查詢及送水協助，另歡迎市民至台灣自來水公司網站加入台水公司Line官方帳號即時接收停水通知。

經發局強調，停水期間，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保自來水公司如期完工，將民眾不便降至最低，仍呼籲市民及儘早儲水備用。自來水公司臨時供水站位置、用戶洽詢電話免付費服務專線1910。