影／大安溪河床發現豬屍 排除非洲豬瘟就地焚燒掩埋

海巡署中部分署第三岸巡隊司法小組昨天接獲海巡署偵防分署台中查緝隊通報，台中西濱快速道路橋墩下，大安溪河床發現一隻死亡豬屍，海巡人員全程穿著防疫裝具及拉設封鎖線管制，通知台鎮中市動物保護防疫處和農委會動植物防疫檢疫局人員會勘，排除是非洲豬瘟，現場焚燒掩埋。

昨天有人通報大安溪河床發現豬屍後，海巡署中港機動巡邏站線上巡邏組啟動防疫機制，依防檢疫標準作業程序，穿著防護衣並拉起封鎖線管制現場人員進出，通報台中市動物保護防疫處豬隻和動植物防疫檢疫局台中分局台中港檢疫站至現場。

經台中市大安區區公所獸醫現場勘查後，這隻豬長約一公尺，重50公斤，研判豬隻死亡時間約3天，豬隻頭部疑遭野狗啃食後造成腐爛，初步判斷無呈現皮下出血(紫色血斑)等症狀，排除感染非洲豬瘟可能，現場人員實施消毒作業並將豬屍就地焚燒掩埋。