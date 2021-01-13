管線遷移工程 台中北屯、西屯1.7萬戶20日停水23小時

台灣自來水公司第四區管理處配合高公局「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，特別辦理「台74線系統交流道1200公釐管線遷移工程」台中市北屯區、西屯區部分區域20日上午9時起21日上午8時止，停水(含減壓)計23小時，停水用戶數2838戶、水壓降低用戶數14781戶，合計影響戶數17619戶，請用戶儲水備用。

停水及降壓區域範圍：

【停水區域】

1.北屯區仁美里部分、四民里部分、同榮里部分(中山高速公路以南、崇德路三段以西、中清路二段以東、崇德十九路以北等一帶)。

2.西屯區港尾里部分、西墩里部分、西安里部分、西平里部分、潮洋里部分：

(1)黎明路三段以南、港尾子溪以南、凱旋路以西、環中路二段以東、漢翔路以北。

(2)港尾子溪以南、 中山高速公路以東、 環中路二段以西、台灣大道三段以北。

(3)台灣大道三段以南、黎明路二段以西、環中路三段以東、市政路以北。

【降壓區域】

1.北屯區新平里、西屯區港尾里、大石里、鵬程里(河南路二段及中平路以北，中清路二段及中平路以西，凱旋路以東與中清交流道以南之範圍內)。

2.西屯區：西屯區西墩里部分、潮洋里部分、西安里部分、西平里部分、港尾里部分、鵬程里部分、逢福里部分、逢甲里部分、上石里部分、上安里部分、至善里部分、永安里部分(漢翔路以南、環中路二段以東、台灣大道三段以北、凱旋路以西、河南路二段以西、西林巷)