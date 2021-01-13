彰化26鄉鎮市農曆春節垃圾清運時間出爐 除夕全出動

農曆春節將至，彰化縣各鄉鎮公所公布春節清運時間，今年春節前2月10日除了大城鄉停止清運垃圾外，其餘鄉鎮市照常清運，除夕當天全縣清潔隊都出動清運，其中初一到初五仍至少排定特定路線或定點清運的公所有彰化市、芬園鄉、和美鎮、伸港鄉、埔心鄉、北斗鎮等。

彰化縣環保局廢管科長陳金蘭說，過年民眾大掃除時間過於集中，清潔隊清運垃圾量大，容易造成焚化爐負擔，建議民眾提早到這個月打掃，清潔隊春節休假期間須將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前或隨意意丟，也可多利用各公所春節期間的定點清運服務。

除了部分公所在年初一到初五仍有特定路線或定點清運外，2月14日（初三）大村鄉提前恢復清運、2月15日（初四）鹿港鎮、溪湖鎮及二林鎮提前恢復清運，2月16日(初五)除溪湖鎮、芳苑鄉停收及埤頭鄉定點收運外，其餘鄉鎮市恢復清運。

因應年終大掃除從1月12日至2月10日為期一個月，各鄉鎮市規劃「環境清潔週」，26公所公布巨大垃圾收運及春節期間垃圾收運時間，住戶、商店、工廠則應負責清理戶內（包括騎樓）及戶外四周2公尺以內地段包括屋後溝等，政府機關須清理辦公廳舍周邊50公尺內整體外觀環境。