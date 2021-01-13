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林蘭生基金會捐250床暖被 守護台中獨居長者
寒冬送暖被！台中市林蘭生慈善基金會熱心公益，昨天捐助250床全新棉被，幫助社會局服務的獨居長者度過寒冬，社會局表示，禦寒棉被陸續送到獨居長輩家中，感謝各界愛心共同關懷長輩。
台中市社會局長彭懷真指出，林蘭生慈善基金會認捐棉被，不僅溫暖獨居長輩，更為社會注入一道愛心的暖流，希望拋轉引玉，吸引更多民眾共同成為長者守護者。
愛心棉被送達後，社會局長彭懷真和豐原區長洪峰明馬上帶著棉被、手套、奶粉等物資，探視85歲獨居的林爺爺。林爺爺是低收入戶，因居住的房子破損，區公所先前曾幫忙修繕屋頂，眾人的關懷和問候，也讓林爺爺感到溫暖。
社會局指出，林蘭生慈善基金會長期致力社會福利服務，在霧峰地區開辦長青快樂學堂、日間托老服務、社區關懷照顧及長照相關輔導課程，去年更加入台中食物銀行聯盟店，提供弱勢家戶物資。
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