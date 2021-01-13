林蘭生基金會捐250床暖被 守護台中獨居長者

寒冬送暖被！台中市林蘭生慈善基金會熱心公益，昨天捐助250床全新棉被，幫助社會局服務的獨居長者度過寒冬，社會局表示，禦寒棉被陸續送到獨居長輩家中，感謝各界愛心共同關懷長輩。

台中市社會局長彭懷真指出，林蘭生慈善基金會認捐棉被，不僅溫暖獨居長輩，更為社會注入一道愛心的暖流，希望拋轉引玉，吸引更多民眾共同成為長者守護者。

愛心棉被送達後，社會局長彭懷真和豐原區長洪峰明馬上帶著棉被、手套、奶粉等物資，探視85歲獨居的林爺爺。林爺爺是低收入戶，因居住的房子破損，區公所先前曾幫忙修繕屋頂，眾人的關懷和問候，也讓林爺爺感到溫暖。