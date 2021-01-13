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幫弱勢學生圓夢 溪湖公所募愛的禮物
彰化縣溪湖鎮公所舉辦歲末啟愛圓夢計畫，溪湖鎮公所為鎮內10所高中、國中小弱勢學生圓夢，讓學生開出自己的夢想禮物清單，一一為學生募到輪椅用的升降桌、電子閱讀器、腳踏車、參考書等禮物，黃瑞珠說，希望學生們感受到各界溫暖，不再覺得自己是孤軍奮鬥，遇到人生挫折時更能勇敢面對。
溪湖鎮長黃瑞珠發起為弱勢學生圓夢募物資，請鎮內10所學校提出3名弱勢學生寫出自己的需求，和夢想禮物，鎮長充當耶誕老公公動員公所及各界資源為學生圓夢。
「我希望能有一個行李箱！讓我休假回家時能將身障輔具與用品一起打包、拉回家。」「我聽障，希望獲得國一到國三的數學、英文參考書，將國中未能學好的知識再重新打好基礎」、「我坐輪椅進出不便，希望有一張可調式課桌椅」、「我有閱讀障礙，希望能有一台電子閱讀器」。
面對學生琳瑯滿目的願望，公所承辦人員與志工一一洽詢企業界、愛心人士提供最符合學生需求的禮物，就怕送出去的禮物不符合學生需求，例如輪椅用的升降桌還再三確認尺寸與型號。
今天上午黃瑞珠由湖東國小開始送起圓夢禮物，當楊姓學生看到好漂亮的書桌，露出開心的笑容，她說因為家裡沒有書桌，她一直希望能有自己一張書桌，黃瑞珠也鼓勵她有新書桌後，要更用功哦。確認書桌尺寸合宜後，就要將書桌送女童家。
最近圓夢禮物都一一送到公所，將在寒假前一一把圓夢禮物交到孩子們手上，希望這些愛的禮物陪伴他們在求學的過程中努力向上，也讓他們在即將到來的寒假能過得更充實。
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