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菜籃族愛騎機車逛市場 彰化監測兩室內市場空品不佳

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市公所管理的6間宮廟都裝設空氣盒子監測空氣品質。記者林敬家／攝影
彰化市公所管理的6間宮廟都裝設空氣盒子監測空氣品質。記者林敬家／攝影

彰化市民權市場和南門市場為室內市場，民眾長期將機車騎進室內徒步區，造成走道壅擠，空氣品質不佳，彰化市公所長期勸導改善卻未能被消費者接受，去年11月開始在兩處市場牆面裝設空氣偵測器，希望透過數據提醒攤商、消費者注意自身健康。

彰化市公所指出，空氣偵測器有二氧化碳、PM2.5數值，初步發現在清晨5、6點PM2.5數值飆高，可能是因攤商機車載運貨造成，上午接近中午時段數值也超標，下午休市則恢復正常，空氣品質與人潮進出、通風狀況有密切關係，待蒐集到更長時間數值後，將由專家學者進一步分析，希望能說服消費者不要將機車騎進室內，也評估是否有其他設施需要改善。

民權市場位在彰化火車站附近，人潮向來密集，南門市場則相對老舊，但室內市場可以遮風避雨，仍是不少居民會來消費，但機車長期進出的問題未解，公所曾有意管制車輛但遭受反彈，攤商認為許多長輩行動不便，徒步拿著那麼多東西不方便，若管制機車進入等於是在趕客人，不能接受。

彰化市長林世賢長期關心環保議題，尤其是空氣品質，早在市場裝設監測設備前，公所2019年8月已採購空氣盒子，安裝在公所直接管理的寺廟中監測空氣品質，包括南瑤宮、關帝廟、元清觀、開化寺、慶安宮以及聖王廟。

寺廟室主任金維中說，空氣盒子蒐集的空氣品質密度更高也更為密集，設備設置在服務台周遭，貼近宮廟人員生活，隨時監控PM2.5數值，資料也對外開放，民眾可透過App掌握空氣品質。

金維中也表示，隨著監測數值高低，廟方人員會調整清線香的頻率，因造成PM2.5的元一之一為香灰揚塵，這幾年所管理的寺廟都朝向一爐一香，盡量從根源改善廟宇的空氣品質。

彰化市南門市場上午監測的數值PM2.5時常超標。圖／彰化市公所提供
彰化市南門市場上午監測的數值PM2.5時常超標。圖／彰化市公所提供
彰化市民權市場上午空氣品質監測數值PM2.5已超標。圖／彰化市公所提供
彰化市民權市場上午空氣品質監測數值PM2.5已超標。圖／彰化市公所提供

空氣品質 PM2.5 火車站

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