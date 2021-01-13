台中大里菩薩寺臘八粥供不應求 6000碗15日免費分送

農曆12月8日是臘八節，也是釋迦牟尼佛成道日，台中市大里菩薩寺17日至23日舉辦紀念佛成道日般若祈安法會，這幾天並提前製作6000碗平安臘八粥，提前在15日免費分送。除了與社會大眾分享平安吉祥之外，特別要幫助獨居長者及弱勢族群，有需要的民眾與團體，請於今天前與菩薩寺聯絡。

大里菩薩寺成立16年來，每年都會烹煮臘八粥，使用的食材多達20餘種，內容豐富且營養可口，非常受到歡迎，供應量逐年增加，至今製作達到6000碗仍供不應求。

菩薩寺住持慧光法師指出，農業社會信眾常會拿自己栽種的穀物或是蔬菜供養寺廟，寺廟慶祝臘八節就會打開庫房把收到的穀物用感恩的心煮成粥，在冷冷的冬天藉由一碗熱粥分享大眾及困苦人家，感受佛陀慈悲，這就是臘八節吃臘八粥的由來。

菩薩寺執行長葉惠貞表示，臘八粥為免費性質，歡迎隨喜打齋。每年煮粥的過程都非常的暖心，有些廚師早就是獨當一面的主廚，都會放下自己料理的經驗跟其他人一起配合，煮粥的過程其實跟修行沒兩樣，粥會好吃也是這樣子來的，因它充滿著大家共同的願望，希望這一碗粥會很好吃，彼此放下自我的執著，照著一個程序走。

葉惠貞說，菩薩寺的臘八粥製作是從清晨開始，一直到晚上不停的煮，第一鍋要送給獨居長者，為了讓獨居長者吃到美味，拿到這一碗臘八粥還是熱的，工作人員必須精準計算時間，熬夜從凌晨開始煮水，當大家還在熟睡時，已有一群人認真專注的在熬煮那一碗熱騰騰的粥，他們有的遠從南北各地來幫忙，還自掏腰包住旅館。

她說，慧光法師從7年前進入尼泊爾山區開辦菩薩沙彌學院，並購地興學，目前已動工興建校舍。為籌建辦學教育基金，菩薩寺亦同時義賣南投國姓鄉農民種植的南瓜，有綠色和金黃色兩種，希望讓大家把富貴和福氣帶回家。農曆年期間，大菩薩寺年初一至初三可供智慧燈，初一至初四有市集活動。