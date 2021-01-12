彰化業者贈警5000個暖暖包 寒冬執勤感受溫暖

彰化縣花壇鄉一間生產暖暖包的公司，今天贈送5000個暖暖包給保一總隊，保一總隊代理總隊長黃建榮頒發感謝狀給黃姓業者，感謝讓員警在寒冬執勤時，還有暖暖包可感受到溫暖。

這間在花壇鄉設廠生產暖暖包的公司，2018年成立，主要產品有暖暖包與鞋墊，外銷到美國、加拿大以及歐洲，其中暖暖包都外銷，沒有在台灣販賣。

黃姓業者今天贈送了5000個暖暖包給內政部警政署保安警察第一總隊，保一總隊代理隊長黃建榮特別南下來到彰化花壇鄉，頒發感謝狀給黃姓業者，謝謝業者在全台暖暖包缺貨時，仍贈送暖暖包給員警，讓員警在寒冬低溫服勤時，仍有暖暖包提供溫暖。

贈送暖暖包的黃姓業者低調不願受訪；據指出，黃姓業者工廠所生產的暖暖包不在台灣銷售，但黃姓業者熱心公益，常會贈送暖暖包給警察機關，這次也是透過警友會牽線，贈送5000個暖暖包給保一總隊。