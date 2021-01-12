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台中在地工藝太平藍傳捷報！ 入選台北時裝週策展
台中市太平區在地品牌「太平藍」參與「2021台北時裝週」評選傳捷報，以簡潔的設計風格，市場的歡迎性，以及特有的客家風格及在地文化性，從百家參選廠商脫穎而出，入選設計師時尚策展。
太平藍董事長葉晉玉說，台中市太平區頭汴坑在地品牌「太平藍」，工藝師長期在太平頭汴坑山區工坊，以山區藍染原料俗稱大菁、小菁的馬藍與木藍等創作，歷經十多年的奮鬥與努力，多年來作品代表台灣征戰美國、聖地牙哥、法國巴黎、泰國曼谷、新加玻，中國等地商展，也帶動了地方產業發展與弱勢就業。
葉晉玉指出，由文化部主辦的「2021台北時裝週」，將於今年3月10日至14日在台北松菸盛大舉行，將展示台灣在地的時尚特色，他很期待屆時與國內外買家介紹太平藍最新的時尚客家藍染作品。
葉晉玉說明，太平藍新銳設計師江婕妤、詹雅汶、葉冠磊等人設計最新的藍染男女裝作品，還有新款傳統植染包包，以及時尚的藍染桐花帽、領帶、絲巾、棉巾、領結等具農村在地設計風格的產品，都將在台北時裝週會場現身。
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