跨世代辦年貨 獨居長輩重拾購物自主權享溫情

農曆春節將近，老五老基金會服務的13名弱勢及獨居長輩今天一起到超市採買年貨，讓長輩重拾購物自主權，並由草港非營利幼兒園的13名學童陪同，場面相當趣味，幼兒園長蘇淑媛表示，現代家庭型態的改變，許多小朋友沒和爺爺、奶奶同住，透過機會與長輩一同購物，能促進世代間的互動，讓小朋友更認識「長者」的樣貌。

68歲的郭姓婦人因行動不便平時需持四腳拐行走，除就醫或領藥外很少外出，長期下來情緒低弱。「阿嬤你是不是要買米，在這裡快來這裡看！」小朋友今天手中拿著郭婦事先準備好的購物清單，在超市中找尋著相符的商品，郭婦說，平常在家只能跟自己說話，小朋友就像自己的孫子一樣，看著他們心情也跟著好起來。

71歲的盧姓老翁患有小兒麻痺及多種慢性疾病，近期退化已無法行車外出，平時僅在租屋套房裡活動，偶爾只有朋友來訪，並協助採購生活用品，今天由志工到家接送外出，看到小朋友介紹層架上的燕麥有莓果、堅果，甚至是洋蔥起司等多種口味，他驚訝表示，以前就只有一種口味，都不知道現在有這麼多選擇。