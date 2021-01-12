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彰化地檢署遷建動土 蔡清祥話當年往事

中央社 / 彰化12日電

彰化地檢署與行政執行署彰化分署聯合遷建工程今天動土，法務部蔡清祥指出，曾在彰化地檢署服務，當時彰化地檢署檢察官不到10名；新建物完工後，將與地院成為司法園區。

台灣彰化地方檢察署及法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍開工動土典禮，蔡清祥表示，彰化地檢署建物已有50多年歷史，他曾在彰化地檢署服務。

蔡清祥指出，當時彰化地檢署檢察官不到10名，但現在地檢署已有數十名檢察官，原有建物已不敷使用，等到新建彰化地檢署完工後，可提供優質偵查品質及洽公環境。

現有的彰化地檢署相關建物在西元1968年落成啟用，除了彰化地檢署辦公廳舍，還包含舊台灣彰化地方法院、彰化看守所、停車場與宿舍等，占地約4公頃，彰化地院在4年前遷建到彰化員林演藝廳旁，彰化地檢署遷建案卻4次流標，直到去年12月才招標成功。

今天動土的彰化地檢署將為地下2層、地上8層，行政執行署彰化分署將為地下1層、地上4層的鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積為3萬9889平方公尺，基地位址在員林大道旁，完工後將與台灣彰化地方法院及員林演藝廳形成南彰化的司法園區。

檢察官 蔡清祥 法務部

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