聽新聞
test
0:00 / 0:00
八旬大提琴家張丁和南投開課 扎根偏鄉音樂教育
台灣省立交響樂團（國立台灣交響樂團前身）的大提琴首席張丁和年逾八旬仍致力於音樂教育，與專精小提琴、中提琴的兒女張家綸、張家琦在南投縣忠孝國小開課，共同指導該校師生及家長琴藝，只盼讓提琴教育能在偏鄉學校扎根。
82歲張丁和早年曾任省府物資局公關秘書，更是省立交響樂團大提琴首席，並在國內大專院校任教，之後移民加拿大在新西敏市交響樂團當大提琴手，返國投身推廣幼兒音樂教育，曾任台中市幼稚教育協會理事長，退休後在南投埔里置產。
而張住進埔里後發現偏鄉資源不足，音樂教育更是匱乏，他提到，因為他的兒子張家綸曾在忠孝國小執教小提琴，他得知該校學生對提琴很感興趣，也熱衷學習，但他們沒接觸過大提琴，所以他決定開班教孩子，未料連大人都想學。
忠孝國小教師和家長在陪伴孩子學習的過程中，也對大提琴產生興趣，張因此再開設校內成人大提琴班，每周3天、每天2小時教大人、小朋友拉琴，有時還會把張家綸跟拉中提琴的女兒張家琦找來授課，校長曾元信也是大提琴班的學員。
曾元信說，多數大提琴授課鐘點費都是千元起跳，但張老師知道偏鄉校經費有限，開課趨近義務教學，每周3天支領不到千元，就是希望推廣提琴教育，且孩子看到老師和家長們用心學習，以身作則，練習也會更專注，大人也能成為種子師資。
張丁和則說，目前他就台中、南投兩地跑，開班指導大提琴，而他發現偏鄉孩子的音樂底子雖不比音樂班，但他們學音樂比較沒有壓力，他也沒壓力，彼此間都能開心教學，他藉此活躍老化，更盼讓提琴教育能在偏鄉推廣扎根。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言