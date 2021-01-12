八旬大提琴家張丁和南投開課 扎根偏鄉音樂教育

台灣省立交響樂團（國立台灣交響樂團前身）的大提琴首席張丁和年逾八旬仍致力於音樂教育，與專精小提琴、中提琴的兒女張家綸、張家琦在南投縣忠孝國小開課，共同指導該校師生及家長琴藝，只盼讓提琴教育能在偏鄉學校扎根。

82歲張丁和早年曾任省府物資局公關秘書，更是省立交響樂團大提琴首席，並在國內大專院校任教，之後移民加拿大在新西敏市交響樂團當大提琴手，返國投身推廣幼兒音樂教育，曾任台中市幼稚教育協會理事長，退休後在南投埔里置產。

而張住進埔里後發現偏鄉資源不足，音樂教育更是匱乏，他提到，因為他的兒子張家綸曾在忠孝國小執教小提琴，他得知該校學生對提琴很感興趣，也熱衷學習，但他們沒接觸過大提琴，所以他決定開班教孩子，未料連大人都想學。

忠孝國小教師和家長在陪伴孩子學習的過程中，也對大提琴產生興趣，張因此再開設校內成人大提琴班，每周3天、每天2小時教大人、小朋友拉琴，有時還會把張家綸跟拉中提琴的女兒張家琦找來授課，校長曾元信也是大提琴班的學員。

曾元信說，多數大提琴授課鐘點費都是千元起跳，但張老師知道偏鄉校經費有限，開課趨近義務教學，每周3天支領不到千元，就是希望推廣提琴教育，且孩子看到老師和家長們用心學習，以身作則，練習也會更專注，大人也能成為種子師資。