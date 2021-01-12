冒充台中市民用交通卡優惠 盧秀燕：查獲一定法辦！

台中市公車「市民限定」雙十優惠今年元旦上路，網路上發現疑有未符合資格民眾徵求已綁定市民身分的交通卡，市長盧秀燕今在市政會議表示，「市民限定」交通卡僅限市民本人使用，如查獲收購「市民限定」交通卡牟利販售，一定法辦，市府加強查緝。

盧秀燕表示，台中市民交通卡太好康了，幾乎是持卡搭公車不要錢，現在發現有人收集交通卡，有意牟利販售，她強調這是違法行為，市府一定法辦，並加強查緝。

交通局表示，為避免有人冒用交通卡，交通局將不定期透過交易資料稽核或實地查核，依「台中市交通卡作業要點」規定，經查獲將交通卡轉讓或轉借他人使用，自查獲日起取消乘車優惠1年，遭查獲第二次者取消其乘車優惠3年、第三次以上取消其乘車優惠5年的規定。

此外，出借、轉讓、冒用及盜用他人交通卡牟利或惡意破壞交通卡應用系統者，依法追究責任，交通局呼籲民眾切勿以身試法。

法制局表示，冒充台中市民使用交通卡，有詐欺嫌疑，違法得利已明顯觸犯刑法。刑法第339條第2項規定：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人陷於錯誤，藉此而獲得財產上不法的利益或使第三人得之者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。又詐欺得利罪未遂犯也處罰。