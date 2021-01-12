快訊

吃飽不代表吃好！掌握這幾個關鍵，才算是「好好吃飯」

學測英文衝刺／五大類型一一破解 作文練手感穩住就贏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農曆年近居家檢疫數增 彰化預計增1成防疫旅館房間數

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
年關近，國內防疫旅館需求增加。 圖／聯合報資料照片
年關近，國內防疫旅館需求增加。 圖／聯合報資料照片

春節返鄉潮將至，國內檢疫政策規定從本月15日起入境國人居家檢疫必須1人1戶，彰化縣縣內14間防疫旅館267間房間至今8成滿，目前防疫旅館也將因應需求增加1成房間數。

彰化是百萬人口大縣，許多在外地工作及就學者計畫返鄉過年，距離農曆春節約有1個月，若以回國居家檢疫14天計算，在1月15日後將會有一波返鄉潮，但衛生局評估，因往返兩國居家檢疫時間可能就要快1個月，加上現在自主健康管理不能聚餐，民眾返鄉意願是否那麼高，仍到過一星期左右才能知道。

中央要求居家檢疫「1人1戶」，但彰化縣公寓大廈較少，大都是透天厝，彰化縣衛生局曾向中央反應執行上有些困難，衛生局建議返國須檢疫者可選擇先入住一般旅館，再入住自己的住處。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化去年居家檢疫人數維持在400到500人，最近確實有些微增加，預計接近過年可能會增加1成到千人，目前彰化居家檢疫旅館現在還有空間，業者也在想辦法增加房間數，加上中央開放居家檢疫住宿目前僅住滿一半，也供民眾申請入住，應能克服住宿問題。

葉彥伯說，針對防疫旅館管理衛生局持續稽查和輔導，包括落實旅館工作人員戴口罩，定時消毒作業，也應將一般民眾以及居家檢疫民眾入住動線分開。

衛生局 居家檢疫

延伸閱讀

中央開放入住集中檢疫所 暫解彰化防疫旅館不足

地方政府考核彰化奪冠 獲行政院增撥補助款4853萬元

金曲歌后詹雅雯胞妹詹雅云移居澎湖 回彰化故鄉開畫展

中央新制一人一戶檢疫 中市補助家屬住旅宿每戶5000元

相關新聞

冒充台中市民用交通卡優惠 盧秀燕：查獲一定法辦！

台中市公車「市民限定」雙十優惠今年元旦上路，網路上發現疑有未符合資格民眾徵求已綁定市民身分的交通卡，市長盧秀燕今在市政會...

農曆年近居家檢疫數增 彰化預計增1成防疫旅館房間數

春節返鄉潮將至，國內檢疫政策規定從本月15日起入境國人居家檢疫必須1人1戶，彰化縣縣內14間防疫旅館267間房間至今8成...

影／冬季限定夢幻美景！煙波日月潭清晨雲霧繚繞如仙境

旺盛寒流持續南下，不只合歡山吸引遊客上山賞雪景，美麗的日月潭近來更因湖水蒸發、水氣十足，但在低壓籠罩下，造就出煙波夢幻的...

中央新制一人一戶檢疫 中市補助家屬住旅宿每戶5000元

今年1月15日起，國人入境防疫政策在家居家檢疫應一人一戶，台中市政府針對檢疫者家屬，入住安心旅宿連續14天，每戶補助50...

大雪山下雪了！迷霧中的森林雪景好夢幻

大雪山國家森林遊樂區內海拔約2600公尺的小雪山資訊站，今日清晨5點降下初雪，目前雖被大霧籠罩，沒有繼續降雪，但仍有部分...

虱目魚持續凍死翻肚 漁民沒登記證無法申請補助認賠

彰化縣文蛤養殖面積達1600多公頃，池內大都是文蛤和虱目魚混養，讓虱目魚作為工作魚，但從元旦連假之後連三波寒流，造成虱目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。