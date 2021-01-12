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農曆年近居家檢疫數增 彰化預計增1成防疫旅館房間數
春節返鄉潮將至，國內檢疫政策規定從本月15日起入境國人居家檢疫必須1人1戶，彰化縣縣內14間防疫旅館267間房間至今8成滿，目前防疫旅館也將因應需求增加1成房間數。
彰化是百萬人口大縣，許多在外地工作及就學者計畫返鄉過年，距離農曆春節約有1個月，若以回國居家檢疫14天計算，在1月15日後將會有一波返鄉潮，但衛生局評估，因往返兩國居家檢疫時間可能就要快1個月，加上現在自主健康管理不能聚餐，民眾返鄉意願是否那麼高，仍到過一星期左右才能知道。
中央要求居家檢疫「1人1戶」，但彰化縣公寓大廈較少，大都是透天厝，彰化縣衛生局曾向中央反應執行上有些困難，衛生局建議返國須檢疫者可選擇先入住一般旅館，再入住自己的住處。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化去年居家檢疫人數維持在400到500人，最近確實有些微增加，預計接近過年可能會增加1成到千人，目前彰化居家檢疫旅館現在還有空間，業者也在想辦法增加房間數，加上中央開放居家檢疫住宿目前僅住滿一半，也供民眾申請入住，應能克服住宿問題。
葉彥伯說，針對防疫旅館管理衛生局持續稽查和輔導，包括落實旅館工作人員戴口罩，定時消毒作業，也應將一般民眾以及居家檢疫民眾入住動線分開。
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