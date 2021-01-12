集集鐵道旅遊再升級 車站舊倉庫變身遊客中心

集集鐵道舊倉庫變身遊客中心，歷經2年完成內外整修工程，今日正式啟用，未來遊客一出站，就可以前往服務台，在志工駐點下、提供旅遊資訊諮詢與查詢，試飲吧提供在地水果，如香蕉、火龍果製作的飲品，但目前疫情期間室內暫不提供飲食，並在門口設有紅外線熱顯像儀，監測旅客是否發燒。

鎮長陳紀衡表示，鐵道倉庫1998年設立，原本為台鐵舊倉庫，近年因應觀光型態轉變，於是與團隊研擬新的活化經營方針，注入鐵道

目前鐵道倉庫改由集集鎮公所向台鐵局承租管理，讓老建築賦予文化新生命後，內部空間畫分為休憩空間與旅遊借問站，更導入數位體驗「VR單車」，打造集集小鎮形象品牌。

陳紀衡強調，搭乘集集支線的遊客出站後，就可抵達站前廣場西側的鐵道倉庫，在此可以第一時間得到小鎮完整的旅遊資訊，現場提供旅遊資訊諮詢、農特產展示，將讓集集火車站街區質感與美感更加升級，感受政府地方創生的願景。