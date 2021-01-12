集集鐵道旅遊再升級 車站舊倉庫變身遊客中心
集集鐵道舊倉庫變身遊客中心，歷經2年完成內外整修工程，今日正式啟用，未來遊客一出站，就可以前往服務台，在志工駐點下、提供旅遊資訊諮詢與查詢，試飲吧提供在地水果，如香蕉、火龍果製作的飲品，但目前疫情期間室內暫不提供飲食，並在門口設有紅外線熱顯像儀，監測旅客是否發燒。
鎮長陳紀衡表示，鐵道倉庫1998年設立，原本為台鐵舊倉庫，近年因應觀光型態轉變，於是與團隊研擬新的活化經營方針，注入鐵道
目前鐵道倉庫改由集集鎮公所向台鐵局承租管理，讓老建築賦予文化新生命後，內部空間畫分為休憩空間與旅遊借問站，更導入數位體驗「VR單車」，打造集集小鎮形象品牌。
陳紀衡強調，搭乘集集支線的遊客出站後，就可抵達站前廣場西側的鐵道倉庫，在此可以第一時間得到小鎮完整的旅遊資訊，現場提供旅遊資訊諮詢、農特產展示，將讓集集火車站街區質感與美感更加升級，感受政府地方創生的願景。
鐵道倉庫在日月潭國家風景區、中區水資源局，以及南投縣政府共同出資超過1000萬協助下，「VR單車」互動機台，讓使用者乘坐腳踏車裝置，踩動踏板即可在大螢幕上，隨著環鎮自行車道遊覽集集；踩動VR單車踏板越快，在大螢幕上的前進速度也越快，讓大人小孩都能體驗新科技，認識集集環鎮自行車道的沿途風光，像是軍史公園、明新書院、特生中心…等景點。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言