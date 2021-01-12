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春節福袋不用搶破頭！ 中友百貨採預購制提前開賣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中友百貨公司今年訂製限量300個驚喜福袋，預計本月14日上午11時開放預購。圖／中友百貨提供
中友百貨公司今年訂製限量300個驚喜福袋，預計本月14日上午11時開放預購。圖／中友百貨提供

國內很多百貨公司習慣在春節舉辦搶福袋活動，台中中友百貨的春節福袋採預購制，不用半夜排隊、也不用搶破頭。中友百貨公司企劃處經理簡聰政說，今年訂製「卡娜赫拉的小動物」2021版造型行李箱限量300個驚喜福袋，預計本月14日上午11時開放預購，當天單筆消費滿3500元即可以1880元買福袋。

簡聰政說明，福袋發放方式，當天先取得購買福袋資格，大年初一上午10時，再到一樓廣場排隊抽福袋號碼，當天配合防疫，現場工作人員協助提醒民眾戴口罩、保持適當社交距離領取。

簡聰政說，今年的造型行李箱採用了療癒系熱門主題「卡娜赫拉的小動物」為設計主題，由粉紅兔兔和P助陪過新年，有粉紅色「歡樂喝采款」以及白色「萌萌P助款」二種款式。

簡聰政說明，今年的大獎有市價9萬1050元的電動機車旗艦款、5萬3800元高檔金門雙人行以及酒店、溫泉會館住宿券等，還有高級禦寒衣物以及暖房家電，光旅行箱就價值1980元，每箱內容超過6888元，只要當天單筆消費滿3500元，即可以1880元購買福袋，取得購買福袋資格。

簡聰政說，今年農曆年前促銷大活動也都是從1月14日開始，包括首7日單筆滿3000元加碼贈300點家族點數、全館點數3倍送、指定銀行刷卡滿額禮、刷卡滿額分期再贈電子商品禮券等，1月15日起消費滿5000元加贈相聲瓦舍劇場門票。相關訊息可關注中友粉絲專頁。

中友百貨公司今年訂製限量300個驚喜福袋，預計本月14日上午11時開放預購。圖／中友百貨提供
中友百貨公司今年訂製限量300個驚喜福袋，預計本月14日上午11時開放預購。圖／中友百貨提供

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