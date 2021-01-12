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又是幸福大村 2000個住警器限大村鄉民申請
彰化縣推廣住宅用火災警報器，2017年至今已有43起、65人因家住裝設住警器而成功逃生，大村鄉公所和大村義消分隊今天捐贈2000個住警器，彰化縣消防局將用在郷內尚未裝置住警器的民宅，每戶限申請1個。
消防署去年統計火災概況，建築物火災類型以住宅發生次數為最多，住宅民眾傷亡比例占大多數，讓各界更重視居家裝設住宅用火災警報器，大村鄉公所捐贈1600個，大村義消分隊捐贈400個，消防局代理局長邱聰佳代表接受。
消防局指出，住警器不是一幢房子裝一個就能偵測全幢房子任何地的煙與熱，最好每個房間、廚房、樓梯間、走廊都裝置，以發揮最大防災效果，大村鄉公所與大村義消分隊捐贈的住警器，將提供大村鄉尚未補助設置的住宅場所申請使用，鄉民可攜帶身分證到大村消防隊申請，每戶以申請1顆為限；若熱心民眾或企業願意捐贈住警器者，可隨時聯繫當地消防機關。
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