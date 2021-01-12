地方政府考核彰化奪冠 獲行政院增撥補助款4853萬元

行政院去年針對16縣市計畫與預算考核結果出爐，彰化縣政府10年來首次得第一名，其中在「社會福利」項目分數進步最多，獲得增撥一般性補助款4853萬元已核撥，彰化縣府將經費編入新年度總預算。

這項由行政院對縣市層级16縣市計畫與預算考核是由中央各部會主管機關及22市縣政府共同開會研商決議，有一致公開及嚴謹的評核機制，被視為縣市政府綜合施政能力的奧斯卡奬。

彰化縣長王惠美表示，感謝縣府同仁的努力獲得10年來最佳成績，「開源節流」的目的是希望在有限資源下幫縣民做更多事，期勉同仁在交通、產業、教育、觀光、文化及衛生福利等各面向創造更多、更好的施政亮點。

主計處表示，108年度彰化縣總決算審核報告，首次歲入歲出相抵賸餘2128萬元，是22年來首次總決算審定出現賸餘，這次成績也證明縣府團隊「會省錢，也會賺錢」。

行政院109年度預算考核其項下共有77 小項，要獲得優異成績，須通過層層關卡，包括「社會福利」、「教育」、「基本設施」及「財政績效與年度預算編製及執行」四大面向，彰化縣「社會福利」進步分數最多，從85分進步到92分，其中又以「無障礙生活環境進步」項目進步15.8分居冠。

「教育」與上年度一樣皆為90分，「基本設施」則從80分進步到86分，其中「重要路口監視系統」進步5.9分居冠，「財政績效與年度預算編製及執行」從81進步到82分。

主計處指出，彰化縣109年度一般性補助款獲得行政院核定105億5392萬9千元，加計考核成績評定額外增加4853萬6千元，共計106億246萬5千元。