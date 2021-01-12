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水情吃緊到明年6月 中市府：開源節流加調配可安心過年

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
水庫儲水量明顯大減。圖/聯合報系資料照片
水庫儲水量明顯大減。圖/聯合報系資料照片

中央氣象局預測至今年6月底前降雨恐偏少，水情燈號1月6日轉為減量供水「橙燈」市長盧秀燕今指出，面對嚴峻水情「民生用水為第一優先！」另協調工業用水大戶配合減量用水，開放67處新建建築工程工地地下水資源、6處水資源回收中心供民眾取水，讓朋友安心過年。

台中市政府經發局長張峯源今指出，目前中部地區用水量遠大於儲水量，水情已達險峻，預計最快3月底雨季來臨才能紓解水荒。市府面對水情橙橙燈，祭出減量3策略，先利用每天回收水有6萬噸，鼓勵非民生用水如街道打掃、能源大用戶先用回收水，減少吃掉自來水量。

另地下水備用水源量，工地每天有兩百萬噸，如果情非得已，回收水不夠用時，可開放地下水取水。再鬧水荒，上半年解除地下水處理的管制，可開放67處新建築工地取水。

張峰源表示，竹苗中5月底前需求用水7億噸，但預估水庫蓄水量加降雨量僅3.9億噸，台中管理處大安溪上下灌區及大甲溪葫蘆墩圳與石岡壩下游5圳等灌區，已在今年1期稻作採取停灌措施，並給予停灌區農民及相關產業補償及救助。

除了農業用水以外，市府也協調每月1000度以上工業用水戶以節水7%為目標，未達7%工業大用水戶進行專案水表鉛封作業；科學園區、工業區及加工出口區則以總量管制方式實施節水7%；另每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，減少產業衝擊，以「開源、節流、調配」為原則因應嚴峻水情狀況。

地下水 建築 水資源

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