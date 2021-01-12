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南投市花燈設計附加維修條款 節省公帑又環保
元宵節燈會是春節期間一大看點，南投市公所除了請彰化監獄設計每年主燈，提供受刑人更多學習專長機會，還附加維修條款，用過的花燈延長使用年限，同時底座可重複使用，為南投市燈會增加亮點，還能節省公帑、避免浪費，達到雙贏目標。
南投市公所觀光文化課長曾淵源說，南投市每年自辦南投市燈會，市長宋懷琳為了鼓勵社區參與，並沒有請專業花燈公司設計，而是委託南投市社區製作燈會主燈、副燈，也提供社區居民發揮創意。
前幾年得知彰化監獄受刑人製作花燈，花燈生動精美。為讓受刑人有更多機會學習專長，也可多些「勞作金」收入，市公所於是委託彰化監獄製作花燈，除了主燈、副燈外，還附加維修條款，延長花燈的使用年限。
今年的主燈為「走過從前、迎向未來」，以「紅孩兒」作為主要造型，展示在中山公園；副燈則是「五穀豐收」以牛為主題，象徵牛和的親密關係，也呈現南投市豐富的濃特產品，副燈將展示在彰南路圓環。
每年主燈展示後，會提供給三和、平和等社區作為美化環境。花燈的底座也會保留，作為新年度主燈使用，這樣不僅節省花燈製作費用、節省公帑，同時避免花燈展示後便收到倉庫或報廢，成為大型廢棄物。
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