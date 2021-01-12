影／冬季限定夢幻美景！煙波日月潭清晨雲霧繚繞如仙境

旺盛寒流持續南下，不只合歡山吸引遊客上山賞雪景，美麗的日月潭近來更因湖水蒸發、水氣十足，但在低壓籠罩下，造就出煙波夢幻的日月潭湖景，網友陳琪元近來在臉書分享這分人間仙境的畫面，日月潭氣象站主任張永政指出，這是因潭水溫度高於氣溫所產生的現象，絕對是冬遊的限定景點。

日月潭氣象站表示，強勁寒流讓全台急凍，南投縣合歡山最近從凌晨開始下雪，日月潭風景區也下降到7度，但潭水溫度一般在14、15度，水氣上升，清晨遇到空氣低溫，因為相對溫差夠大，造成湖面水蒸發形成，因而造成潭面出現大片的濃霧現象，遠觀目視甚至看不到拉魯島，直到中午陽光出現前，都是冬季限定的美景。

在日月潭上班的網友陳琪元說，最近在日月潭觀察這種夢幻浪漫的雲霧，有時如同山嵐般飄在湖濱，讓山上的慈恩塔如同飄在海上仙山一般，經過6年的觀察下來，只要遇到寒流來襲，氣溫下降到10度以下都會有這種飄渺水霧產生，形成機率幾乎是100%，出現的時間大約在早上7至10時，有時候一整天都會有，要看當天的氣溫變化而定。