虱目魚持續凍死翻肚 漁民沒登記證無法申請補助認賠

彰化縣文蛤養殖面積達1600多公頃，池內大都是文蛤和虱目魚混養，讓虱目魚作為工作魚，但從元旦連假之後連三波寒流，造成虱目魚冷死，彰化縣府初估受損面積300公頃，約12萬公斤虱目魚凍斃，雖這幾天還未收到新的通報，但漁民發現翻肚的虱目魚仍持續增加，但有的漁民沒有養殖漁業登記證，無法申請政府補助，只能認賠。

伸港漁民郭富貴在伸港養了7甲多的文蛤，並混養虱目魚，大量虱目魚原本可以撈起送到市場賣，卻一夕之間全冷死，他說，今年是繼2016年霸王極寒流後損失慘重的一年，到目前為止已冷死6千多尾虱目魚，損失約50多萬元，寒流期間雖已抽地下水注漁塭，提升池水的溫度，但只保住十分之一，因主要是養殖文蛤，若注入太多地下水會使池子混濁，不利文蛤生長。

養殖池內可見新舊凍死的虱目魚，漁民陸續撈起，池子內因少了工作魚吃養殖池裡青苔物，池邊長出青苔，租地養殖的黃姓漁民說，只能等天氣好時人工清理，但因承租的區域沒有登記資料，損失無法求償，只能希望文蛤長得好，之後能從收穫補回來。

彰化縣議員賴清美這幾天也到伸港養殖區關心漁民，她說，持續低溫，有的前幾天沉在池底的魚屍今天才浮起來，漁民損失擴大，需要政府幫忙度過難關。