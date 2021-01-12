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大雪山下雪了！迷霧中的森林雪景好夢幻
大雪山國家森林遊樂區內海拔約2600公尺的小雪山資訊站，今日清晨5點降下初雪，目前雖被大霧籠罩，沒有繼續降雪，但仍有部分積雪，迷霧中的森林雪景帶著朦朧的夢幻感。東勢林區管理處表示，大雪山林道43K遊客中心進行交通管制，限加掛雪鏈、具四輪傳動車輛通行。
因大雪山林道43k以上部分路段有結冰情形，為維安全實施機動管制措施，於43K遊客中心進行交通管制，限加掛雪鏈、具四輪傳動車輛通行，並將依融冰狀況機動開放通行，即時管制狀況及相關資訊請洽大雪山遊客中心(04)25877901。
東勢林區管理處貼心提醒遊客，目前小雪山氣溫為零下4度，大雪山遊客中心1.5度，上山記得準備足夠的禦寒衣物，並請注意雪地行車安全，於出發前確認備妥雪鏈、水箱添加防凍劑，沿路小心行駛、減速慢行、開啟頭燈、保持與前車的安全距離，快樂出門、平安回家。
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