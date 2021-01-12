居檢1人1戶鼓勵家屬外住 中市給補助業者祭優惠

因應15日起居家檢疫只能1人1戶，台中市長盧秀燕今天聯合旅宿業者鼓勵居家檢疫者家屬入住中市旅館、飯店，連續住滿14天，市府補助每戶新台幣5000元，業者也祭出超值優惠。

台中市政府表示，因應防疫新制，造成替代所量能需求大增，目前台中市現有居家檢疫替代所1723間，從18日到27日的返國高峰期間，申請入住已呈現滿房。

盧秀燕上午聯合旅宿業者針對居家檢疫者家屬提供優惠措施，她表示，戶籍在台中市的居家檢者家屬，連續14天入住台中市合法旅宿，除市府補助每戶5000元，旅宿業也相對推出超值優惠，呼籲居家檢疫者家屬可以出來投住旅館，方便住家讓返國家人使用，這項補助沒有名額限制。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、台中市觀光旅館商業同業公會理事長廖國宏、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌等人都出席今天的記者會。

會中，柴俊林呼籲，大家一起做好防疫，居家檢疫者家屬可以到飯店輕鬆過日子。市府的補助有限由市民專屬，但旅宿業者優惠外縣市也可適用，歡迎大家來台中市旅遊。

鄭生昌指出，台中市旅宿業者配合推出超值優惠，除了市府補助，有業者祭出1天899元的超低價，建議中央也能推出相對應補助，旅宿業入住率就會提高。

台中市政府觀光旅遊局表示，目前台中市響應的旅宿業者超過40家，而觀光旅館在公會號召下全數參加，包括全國、福華、永豐棧、金典、星享道、台中林酒店、麗寶賽車主題旅店及大毅老爺行旅等飯店業者都提供優惠，希望可以讓家屬輕鬆住也減輕負擔。