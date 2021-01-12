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居檢1人1戶鼓勵家屬外住 中市給補助業者祭優惠

中央社 / 台中12日電

因應15日起居家檢疫只能1人1戶，台中市盧秀燕今天聯合旅宿業者鼓勵居家檢疫者家屬入住中市旅館、飯店，連續住滿14天，市府補助每戶新台幣5000元，業者也祭出超值優惠。

台中市政府表示，因應防疫新制，造成替代所量能需求大增，目前台中市現有居家檢疫替代所1723間，從18日到27日的返國高峰期間，申請入住已呈現滿房。

盧秀燕上午聯合旅宿業者針對居家檢疫者家屬提供優惠措施，她表示，戶籍在台中市的居家檢者家屬，連續14天入住台中市合法旅宿，除市府補助每戶5000元，旅宿業也相對推出超值優惠，呼籲居家檢疫者家屬可以出來投住旅館，方便住家讓返國家人使用，這項補助沒有名額限制。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、台中市觀光旅館商業同業公會理事長廖國宏、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌等人都出席今天的記者會。

會中，柴俊林呼籲，大家一起做好防疫，居家檢疫者家屬可以到飯店輕鬆過日子。市府的補助有限由市民專屬，但旅宿業者優惠外縣市也可適用，歡迎大家來台中市旅遊。

鄭生昌指出，台中市旅宿業者配合推出超值優惠，除了市府補助，有業者祭出1天899元的超低價，建議中央也能推出相對應補助，旅宿業入住率就會提高。

台中市政府觀光旅遊局表示，目前台中市響應的旅宿業者超過40家，而觀光旅館在公會號召下全數參加，包括全國、福華、永豐棧、金典、星享道、台中林酒店、麗寶賽車主題旅店及大毅老爺行旅等飯店業者都提供優惠，希望可以讓家屬輕鬆住也減輕負擔。

台中市 居家檢疫 盧秀燕

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