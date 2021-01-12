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跟著媽祖旅行 台灣媽祖平安護照集章還能抽獎
由台灣150多間媽祖宮廟組成的台灣媽祖聯誼會，2021年推出了最新的「台灣媽祖平安護照」活動，跟著媽祖旅行，集章祈福還可抽獎。
因新冠肺炎疫情，國人暫時無法出國旅遊，反而推動國內旅遊，台灣媽祖聯誼會推出2021年「讓我們跟著媽祖去旅行」，透過集章的方式，可收集媽祖的庇佑和福澤，還有機會能夠抽到大獎。
活動辦法是前往會員宮廟，添油香100元即可索取一本媽祖平安護照，一年內，蒐集到100間宮廟的印章，其中需包含一間離島宮廟，就可以參加抽獎；獎項包含GOGORO電動機車18輛、iPhone手機18隻、金門高粱酒10箱共30名、捷安特腳踏車50輛、氣泡水機50台等。
這本媽祖平安護照共有5個顏色可供選擇，每間宮廟都有專屬的蓋章頁面，台灣媽祖聯誼會榮譽會長顏清標說，今年春節連假長達7天，台灣的傳統就是逢年過節都會習慣性到廟裡拜拜祈福，透過這次媽祖平安護照活動，也讓民眾跟廟方可以有進一步的互動，感覺可以蒐集媽祖的福氣和保佑回家。
台灣媽祖聯誼會長鄭銘坤說，台灣的媽祖廟很多，每間都有各自的歷史和背景文化，也希望藉由這次的活動，讓民眾可以到各宮廟去發掘台灣傳統信仰的意義和力量。有的媽祖廟在海邊，有的在山上，有的蓋在熱鬧的菜市場或夜市的集結地，有的座落在寧靜的鄉村小鎮；詳細的活動說明，可上台灣媽祖聯誼會的官網https://www.taiwanmazu.org，或台灣媽祖聯誼會粉絲團https://www.facebook.com/taiwanmazuorg。
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