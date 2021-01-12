跟著媽祖旅行 台灣媽祖平安護照集章還能抽獎

由台灣150多間媽祖宮廟組成的台灣媽祖聯誼會，2021年推出了最新的「台灣媽祖平安護照」活動，跟著媽祖旅行，集章祈福還可抽獎。

因新冠肺炎疫情，國人暫時無法出國旅遊，反而推動國內旅遊，台灣媽祖聯誼會推出2021年「讓我們跟著媽祖去旅行」，透過集章的方式，可收集媽祖的庇佑和福澤，還有機會能夠抽到大獎。

活動辦法是前往會員宮廟，添油香100元即可索取一本媽祖平安護照，一年內，蒐集到100間宮廟的印章，其中需包含一間離島宮廟，就可以參加抽獎；獎項包含GOGORO電動機車18輛、iPhone手機18隻、金門高粱酒10箱共30名、捷安特腳踏車50輛、氣泡水機50台等。

這本媽祖平安護照共有5個顏色可供選擇，每間宮廟都有專屬的蓋章頁面，台灣媽祖聯誼會榮譽會長顏清標說，今年春節連假長達7天，台灣的傳統就是逢年過節都會習慣性到廟裡拜拜祈福，透過這次媽祖平安護照活動，也讓民眾跟廟方可以有進一步的互動，感覺可以蒐集媽祖的福氣和保佑回家。