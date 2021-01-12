中央新制一人一戶檢疫 中市補助家屬住旅宿每戶5000元

今年1月15日起，國人入境防疫政策在家居家檢疫應一人一戶，台中市政府針對檢疫者家屬，入住安心旅宿連續14天，每戶補助5000元。市長盧秀燕表示，這部分預算無上限，解決春節前半個月即將爆量的境外返鄉人潮。

台中市旅館商業同業公會提供最低每晚899元，國際觀光飯店每人最低900元，如果加上市政府的補助，入住兩周省很大。

盧秀燕表示，中央自今年1月15日起加強國人入境防疫措施，規定在家居家檢疫只能一人一戶，自宅檢疫無法依規定配合者，必須入住居家檢疫替代所，造成替代所量能需求大增。

盧市長表示，境外返鄉人潮高峰期落在1月18日至1月27日，申請入住居家檢疫替代所目前已呈現滿房（現有居家檢疫替代所量能1723間）市府特別針對居家檢疫者家屬，連續14天入住本市合法旅宿除市府每戶補助新臺幣5千元外，旅宿業也共襄盛舉推出超值優惠，呼籲居家檢疫者之家屬出來住旅館，自宅讓返國家人居家檢疫使用。

盧秀燕表示，市政府希望兼顧檢疫及帶動台中觀光發展，反向操作，採取補助措施希望檢疫者留在家中，讓家人可以住到安心旅遊，好好玩台中。

台中市觀光旅館公會理事長廖國宏、台中市旅館公會理事長鄭生昌、台中市直轄市旅館公會理事長余溪湖、台中市民宿協會理事長陸冠全共同表示，中市旅宿公（協）會響應中市府居家檢疫者家屬入住合法旅宿補助政策，超過40家響應陸續增加。

其中在觀光旅館公會號召下會員全數參加，從即日起至110年6月底止扣除農曆春節連假，例如有全國知名連鎖五星級飯店只要連續入住4晚以上，最低每晚每房2000元，還有西區知名老牌五星級飯店推出連續住滿14天，有機會平均最低每人800元等優惠，讓家屬輕鬆住也減輕負擔。