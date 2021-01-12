快訊

英癌友染疫後腫瘤全消失 專家曝不藥而癒可能原因

「北部某醫院」傳感染事件 陳時中下午兩點親上火線說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央新制一人一戶檢疫 中市補助家屬住旅宿每戶5000元

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府針對春節返鄉高峰期，推出檢疫者家屬入住旅宿，每戶補助5000元措施。記者陳秋雲/攝影
台中市政府針對春節返鄉高峰期，推出檢疫者家屬入住旅宿，每戶補助5000元措施。記者陳秋雲/攝影

今年1月15日起，國人入境防疫政策在家居家檢疫應一人一戶，台中市政府針對檢疫者家屬，入住安心旅宿連續14天，每戶補助5000元。市長盧秀燕表示，這部分預算無上限，解決春節前半個月即將爆量的境外返鄉人潮。

台中市旅館商業同業公會提供最低每晚899元，國際觀光飯店每人最低900元，如果加上市政府的補助，入住兩周省很大。

盧秀燕表示，中央自今年1月15日起加強國人入境防疫措施，規定在家居家檢疫只能一人一戶，自宅檢疫無法依規定配合者，必須入住居家檢疫替代所，造成替代所量能需求大增。

盧市長表示，境外返鄉人潮高峰期落在1月18日至1月27日，申請入住居家檢疫替代所目前已呈現滿房（現有居家檢疫替代所量能1723間）市府特別針對居家檢疫者家屬，連續14天入住本市合法旅宿除市府每戶補助新臺幣5千元外，旅宿業也共襄盛舉推出超值優惠，呼籲居家檢疫者之家屬出來住旅館，自宅讓返國家人居家檢疫使用。

盧秀燕表示，市政府希望兼顧檢疫及帶動台中觀光發展，反向操作，採取補助措施希望檢疫者留在家中，讓家人可以住到安心旅遊，好好玩台中。

台中市觀光旅館公會理事長廖國宏、台中市旅館公會理事長鄭生昌、台中市直轄市旅館公會理事長余溪湖、台中市民宿協會理事長陸冠全共同表示，中市旅宿公（協）會響應中市府居家檢疫者家屬入住合法旅宿補助政策，超過40家響應陸續增加。

其中在觀光旅館公會號召下會員全數參加，從即日起至110年6月底止扣除農曆春節連假，例如有全國知名連鎖五星級飯店只要連續入住4晚以上，最低每晚每房2000元，還有西區知名老牌五星級飯店推出連續住滿14天，有機會平均最低每人800元等優惠，讓家屬輕鬆住也減輕負擔。

更多家旅宿優惠活動請上臺中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)或個別飯店查詢。

台中市政府針對春節返鄉高峰期，推出檢疫者家屬入住旅宿，每戶補助5000元措施。記者陳秋雲/攝影
台中市政府針對春節返鄉高峰期，推出檢疫者家屬入住旅宿，每戶補助5000元措施。記者陳秋雲/攝影

居家檢疫 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

道路燙平破500條 盧秀燕謝團隊

影／中市府兩年燙平800條大小道路 盧秀燕向工班獻花致謝

台中大里振坤宮270年慶 盧秀燕祈疫情早日結束

影／萊克多巴胺列國際競賽禁藥 盧秀燕：為何我國人要吃？

相關新聞

中央新制一人一戶檢疫 中市補助家屬住旅宿每戶5000元

今年1月15日起，國人入境防疫政策在家居家檢疫應一人一戶，台中市政府針對檢疫者家屬，入住安心旅宿連續14天，每戶補助50...

不搶頭香！ 南瑤宮路跑 萬和宮發錢母

宮廟除夕夜搶頭香，常造成信徒推擠受傷，彰化南瑤宮搶頭香去年首度改「拜頭香」，跑步代替，正反評價都有；今年延續，2月11日...

募愛心年菜 彰化家扶二林掛零

偏鄉資源少，讓年菜募集情況「超冷」，彰化家扶二林區的募集數字掛零，田中區只有2套年菜，華山基金會也有類似情況；志工表示，...

南投擬補助全縣家戶裝住警器

南投縣長林明溱昨在縣務會議宣布，將動支1500萬元預備金購買住警器，補足之前尚未安裝的家戶裝設，希望南投全縣家戶都安裝，...

中市豐富專案 區徵完工通車

台中市豐原區的「 豐富專案」歷任3位市長，園區定位也變更3次，昨終於辦區段徵收土建工程完工與通車典禮，將作為「運動產業園...

道路燙平破500條 盧秀燕謝團隊

台中市府昨舉行「500條燙平專案感恩會」，市長盧秀燕親自獻花感謝施工團隊，並宣布大小道路突破800條；交通部長林佳龍昨到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。