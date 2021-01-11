張雪如發動志工煮麻油雞 議員熱食站連4天招待街友送暖

寒冬送暖，彰化縣議員張雪如昨天起在其服務處發動志工煮麻油雞等熱食招待街友和獨居老人，預計熱食站將一連四天持續到13日，張雪如說，今天也有熱心民眾知道他們招待街友，趕緊送來食材，還有人送保暖衣帽，都讓人暖心。

張雪如說，每到寒流來襲，她就擔心街友朋友們不知有沒有辦法度過寒冬，所以登高一呼就有近20名志工前來幫忙煮麻油雞，加入高麗菜、玉米、丸子，讓街友能吃一頓暖呼呼的幸福熱食。

熱食站從10日到13日每天下午3時到5時，張雪如說，希望街友們記得「回家」來飽餐一頓，由於已有不少熱心朋友陸續送來杏鮑菇、包子、水果等，如果寒流不止，她們會考慮再持續供應。