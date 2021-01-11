381人台中搶辦新版護照 網路預約現場10分鐘可完成

中華民國新版護照今天起開始受理申請，搶辦新版護照的民眾不畏寒流，一早就備妥身分證、照片與舊版護照，湧入台中市外交部中部辦事處申辦，台中李小姐說，先在網路預約申辦，到現場流程只花10分鐘，非常方便、快速。

台中市議員邱素貞説，她一早就委託辦新護照，

因新版將「TAIWAN」字樣放大，地方上也揪團搶辦，等待出國時機。

民眾對外交部今天申辦護照，贈送小禮物組合字斗方(春聯)的巧思，正看寫的是「招財進寶」，倒著看則是「追求自由民主」，代表新版護照的概念。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠指出，新的護照凸顯把台灣字體加大，目前台灣防疫全球知名，未來大家拿著新護照出國，一定會得到世界各國的尊重。看到這麼多民眾排隊辦理新護照，表示民眾對台灣有信心。

外交部中部辦事處翁瑛敏處長表示，新版護照有3大特色，保留現行護照封面元素；放大「TAIWAN」字樣；中華民國英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽旁，更容易辨識。她進一步表示，民眾手上的護照無論效期還有多久，都歡迎申換新版晶片護照，如果不申換也無需擔心，可以繼續使用至護照效期截止日。

翁瑛敏處長指出，今天早上外交部中部辦事處共有381件申辦，有26名申辦民眾抽中前100號護照，民眾可上外交部領事事務局網站查詢結果。