立委楊瓊瓔和會計師公會捐米獻愛心 助弱勢族群
立委楊瓊瓔今天和中華民國會計師公會全國聯合會、臺灣省會計師公會、臺中市會計師公會、大臺中婦女會、臺中市朝國慈善協會、臺中市娘家關懷協會、臺中市神岡慈善會等共同發起「寒冬送愛‧關懷無礙─愛心白米捐贈活動」，在楊瓊瓔服務處舉行愛心白米捐贈儀式，捐贈1200包白米給社福團體，善盡對弱勢族群關懷之社會責任。
臺中市會計師公會理事長郭聰達會計師率理監事及會計師等代表到場支持此項活動，會計師公會郭聰達理事長代表捐贈 1200包白米，期望能夠藉此散播愛心慈善的義舉，達到拋磚引玉的目的，帶領更多有愛心的民眾一起來關心、幫助這些在社會上的弱勢族群。
楊瓊瓔表示，「捐有餘，補不足」對有需要的人付出關懷與幫助，這就是福氣與福報，年關將近，天氣也越來越冷，社會上的弱勢族群急需大家的幫助，她受到臺中市鄉親的支持與照顧，從擔任公職開始，肩上承擔了很大的社會責任。
楊瓊瓔指出，會計師雖然平常忙碌於各企業組織決算工作，但仍然不忘記關懷獨居老人及弱勢家庭，就是希望透過此次活動，為急需救助的弱勢家庭，帶來最大的溫暖，發揮雪中送炭精神，並把愛傳達出去，讓社會更溫馨美好。
楊瓊瓔服務處也響應會計師公會善舉，透過服務處平台，協助將1200包白米轉贈予選區內弱勢族群，在防疫期間更直接的進行服務，並以「資源不浪費，弱勢無飢餓」捐贈對象為目標。
臺中市神岡慈善會常務理事張煥俞表示，她在日常的服務案件之中深刻感受到弱勢團體面臨的艱困處境，感謝會計師公會的慷慨解囊，讓這些弱勢家庭感受到社會的溫暖，社會上長期以來都有許多需要關懷與協助的弱勢族群，期望能夠藉此散播愛心慈善的義舉，達到拋磚引玉的目的，帶動更多有愛心的民眾一起來關心、幫助這些在社會上處於弱勢的族群，讓他們過個溫飽的好年。
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