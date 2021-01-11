定位運動產業園區 豐原豐富專案區段徵收土建工程通車

台中市豐原區「豐富專案」區段徵收土建工程今天舉辦完工及通車典禮，總開發區面積達5.51公頃，定位為運動產業園區，將興建豐原國民運動中心，並引進運動、商業服務等產業；台中市副市長黃國榮表示，未來園區開發完成後，將成為豐原門戶新核心，帶動豐原整體發展。

黃國榮表示，豐富專案從前台中市長胡志強起案，歷經前市長林佳龍，到今天市長盧秀燕完成區段徵收工程，落實「沒有動工的要動工、沒有完工的要完工」的執政理念；其中，體育場用地將興建豐原國民運動中心，已規劃地下一層至地下三層停車場，將提供200個停車位，同時也規劃社皮里活動中心提供里民使用。

中市府地政局表示，豐富專案區段徵收工程位於豐原區中正路與豐原大道一段交叉路口，鄰近豐原交流道，屬原陸軍台中區聯合甲型保修廠，因長期限制豐原都市整體發展，市府為此推動豐富專案，其中包括打通計畫道路24公尺、12公尺及10公尺，與既有道路中正路及豐原大道串接，開放通車後將可疏緩豐原交流道往中正路車流量。

地政局說明，工程開發後無償取得公共設施用地約2.1公頃，包含道路用地0.41公頃、園道用地0.53公頃、綠地與綠兼滯用地0.58公頃及體育場用地0.58公頃，工程開發兼顧生態平衡，配合景觀設計保留原營區樹木移植再利用，新植樹木則以台灣原生種為主，區內人行道全採透水性鋪面，在綠兼滯用地規劃設計地下式滯洪池，串連國民運動中心，提供民眾休憩的公園空間。