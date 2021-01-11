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愛心年菜募集兩樣情 彰化家扶二林數字竟是０

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會日前在埔鹽鄉順澤宮舉辦活動，鄉長許文萍等在地人士參加，場面熱鬧。記者簡慧珍／攝影
華山基金會日前在埔鹽鄉順澤宮舉辦活動，鄉長許文萍等在地人士參加，場面熱鬧。記者簡慧珍／攝影

偏鄉資源少，彰化家扶中心和華山基金會募集年菜，偏鄉捐助的數量稀少，彰化家扶二林區數字掛零，華山基金會也有類似情況，但「在地支持很重要」，艱困區溪州鄉今年有在地企業號召，已經達標。

彰化家扶中心的服務對象是弱勢兒少及家庭，今年約1830戶受扶助家庭需要愛心年菜，以一家四口計算，每份年菜1150元，需要210萬元，迄今募集計71萬4595元，其中田中服務處只收到兩套，二林服務處「一套都沒有」。

華山基金會服務獨老和弱勢長者，約1748份年菜，每份700元，目前芳苑、埔心、大村、花壇、秀水的還不夠一半，二林、田中得到在地社團和善心企業支持，募集愛心年菜幾乎沒問題，最特別的是溪州鄉往年辛苦勸募，今年有在土地企業號召，完封62份愛心年菜的目標。

彰化家扶中心主任王震光說，彰化家扶後援團體和委員認購約三至四成年菜，不足的需要更多善心人士和企業幫助，偏鄉資源匱乏，彰化家扶幾乎靠著員林市以上的資源挹注彰南地區受扶助家庭所需的年菜。

「在地支持很重要。」華山基金會縣區長黃玉芬表示，都會區例如彰化市和員林市都不用擔心募不足愛心年菜，華山基金會經營田中區很久，得到在地支持，92名弱勢老人大概都有愛心年菜，二林鎮的工商經濟發展也不錯，在地人士關懷獨老，捐贈愛心年菜不遺餘力；整體上，距離今年年菜目標剩三成，社會大眾對獨老的關心令人感動。

年菜 愛心 家扶中心

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