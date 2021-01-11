這裡捐血最大量！到紫南宮獻熱血 還送你發財錢母

善用信眾對南投竹山紫南宮錢母的熱情，與台中捐血中心合作「捐血一袋、救人一命」的送錢母活動，2019年共募集3萬6143袋，去年疫情期間更成長到4萬2267袋，不但是中彰投雲的團體績效評比中獲得第1名外，更成為中區甚至全省捐血量最大宗的據點，台中捐血中心課長陳家綺說，紫南宮自2012年至2020年為止已募集到14萬6000多袋，幫了捐血中心很大的忙。

紫南宮主委莊秋安表示，因應全台疫情嚴峻因素，導致民眾在捐血行動上較往常人數少，台中捐血中心每年數次向紫南宮求援，感謝民眾熱情響應活動，土地公一定會保佑大家平安度過疫情，為舒緩血荒，今年持續維持捐250cc送牛年銀錢母一枚，500cc送金銀錢母各一枚，響應最近全國捐血受疫情影響，都在安全庫存量不足的邊緣，呼籲民眾熱誠參與並挽袖捐血。

陳家綺表示，紫南宮平時就都在支持台中捐血中心，目前除B型外，各類血型特別是O型血都缺，目前中彰投雲4縣一天就需1800袋鮮血，供慢性病、化療、有血液疾病及意外大量出血者使用，一年就需50萬袋以止的血應急，今年訂在55萬5000袋的受捐目標；感謝紫南宮自2012年至2020年為止已募集到14萬6000多袋，光是前年即捐出3萬6143袋，去年更大幅成長到4萬2267袋，是中區總捐血量的20%。