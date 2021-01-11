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這裡捐血最大量！到紫南宮獻熱血 還送你發財錢母

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮平日都有兩輛捐血車將停放於水濂瀑布廣場，歡迎民眾挽袖捐血再送牛年錢母。記者黑中亮／攝影
紫南宮平日都有兩輛捐血車將停放於水濂瀑布廣場，歡迎民眾挽袖捐血再送牛年錢母。記者黑中亮／攝影

善用信眾對南投竹山紫南宮錢母的熱情，與台中捐血中心合作「捐血一袋、救人一命」的送錢母活動，2019年共募集3萬6143袋，去年疫情期間更成長到4萬2267袋，不但是中彰投雲的團體績效評比中獲得第1名外，更成為中區甚至全省捐血量最大宗的據點，台中捐血中心課長陳家綺說，紫南宮自2012年至2020年為止已募集到14萬6000多袋，幫了捐血中心很大的忙。

紫南宮主委莊秋安表示，因應全台疫情嚴峻因素，導致民眾在捐血行動上較往常人數少，台中捐血中心每年數次向紫南宮求援，感謝民眾熱情響應活動，土地公一定會保佑大家平安度過疫情，為舒緩血荒，今年持續維持捐250cc送牛年銀錢母一枚，500cc送金銀錢母各一枚，響應最近全國捐血受疫情影響，都在安全庫存量不足的邊緣，呼籲民眾熱誠參與並挽袖捐血。

陳家綺表示，紫南宮平時就都在支持台中捐血中心，目前除B型外，各類血型特別是O型血都缺，目前中彰投雲4縣一天就需1800袋鮮血，供慢性病、化療、有血液疾病及意外大量出血者使用，一年就需50萬袋以止的血應急，今年訂在55萬5000袋的受捐目標；感謝紫南宮自2012年至2020年為止已募集到14萬6000多袋，光是前年即捐出3萬6143袋，去年更大幅成長到4萬2267袋，是中區總捐血量的20%。

紫南宮指出，今年農曆春節在2月，考量台中捐血中心需有7天的安全庫存量，除每天例行的兩輛捐血車在水濂廣場停車場接受民眾捐血，配合4天春節及2月27日休息，過年前希望能達到10天安全庫存量，只要民眾捐血500cc隨即贈送今年牛年金銀套幣1組，捐250cc贈送牛年銀錢1枚，同時可獲贈紀念棒球帽一頂。

紫南宮平日都有兩輛捐血車將停放於水濂瀑布廣場，歡迎民眾挽袖捐血再送牛年錢母。記者黑中亮／攝影
紫南宮平日都有兩輛捐血車將停放於水濂瀑布廣場，歡迎民眾挽袖捐血再送牛年錢母。記者黑中亮／攝影
紫南宮平日都有兩輛捐血車將停放於水濂瀑布廣場，歡迎民眾挽袖捐血再送牛年錢母。記者黑中亮／攝影
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捐血中心 紫南宮 疫情

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