南投縣府擬動支1500萬元 為全縣家戶普裝住警器

南投縣長林明溱今天宣布，將動支新台幣1500萬元預備金，為全縣住家安裝一具住宅用火災警報器，朝達到全縣一戶至少安裝一具住警器的目標，估至少增加5萬5000多戶縣民受惠。

安裝住宅用火災警報器可在火災發生時提早示警，有利民眾趕快逃生，南投縣政府消防局統計，縣內約有9萬6000建築戶數，已為4萬多戶安裝一具警報器，林明溱今天在縣務會議聽取消防局報告後，認為這項政策有必要擴大，要達到全縣一戶至少裝一具的目標。

林明溱表示，火災逃生與時間賽跑，住警器可小兵立大功，曾有一戶弱勢人家經消防局免費安裝一具住警器後，屋主再花錢多安裝3具，結果之後真的發生火警，家中住警器大響，住戶因此及時救出屋內身障成員，見證住警器確實是火災逃生救命利器。

林明溱說，縣府消防局大力推廣，已補助4萬多戶住家安裝一具，安裝率達42%，但更重要是，經縣府補助安裝的家戶，大多會再自費多裝幾個，每層樓甚至每個房間都安裝一具住警器，才是最保險措施。

林明溱表示，將動支1500萬元預備金，由消防局會同民政、社政單位統計全縣尚未裝設住宅用火災警報器的家戶總數，儘快採購發送，並示範或協助安裝，預估至少5萬5000戶受惠，也希望住戶再自費找民間業者多買幾具，普及安裝各樓層、房間。

根據消防局目前補助資格條件，包含低收入戶、身心障礙者、孕婦、65歲以上年長者、12歲以下兒童、獨居老人、鐵皮屋住宅、狹小巷弄地區、木造建築物、資源回收用途、住宅式宮廟、曾發生火災事故、裝設鐵窗住宅、搶救困難地區、30年以上住宅，消防局表示，多數住家都符合上述補助資格。