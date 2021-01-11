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福利爆多！大村振興禮金周末發放 2個月新增人口八百多

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大村鄉長游盛（右二）本月16、17日將要在各村發放每人二千元振興禮券，而一年多前從彰化市遷戶口到大村的梁孆心（右一）說「這真是意外的小確幸」。記者林宛諭／攝影
大村鄉長游盛（右二）本月16、17日將要在各村發放每人二千元振興禮券，而一年多前從彰化市遷戶口到大村的梁孆心（右一）說「這真是意外的小確幸」。記者林宛諭／攝影

彰化縣大村鄉自從去年9月提出發放振興關懷禮金自治條例，到確認今年每人至少可領二千元振興禮金，從9月起戶政人口數就明顯攀升，去年11月更一口氣增加512人，事實上近年因大村福利多，人口明顯遷移，去年整年人口已增加上千人。

「這真是意外的小確幸」，一年多前從彰化市遷戶口到大村的梁孆心說，他們搬到大村沒多久竟發現大村福利不少，最近甚至公布要發每人二千元的振興禮券，雖然當初不是為了要領禮金才來，但未來有禮金領，卻成為別人羨慕的小確幸，不少親友還笑說想跟隨他們搬到大村鄉。

彰化縣員林戶政事務所主任郭蘭春說，的確今年9月後遷進大村鄉的人口明顯增加，甚至有不少是從鄰近員林市遷到大村鄉，雖無法判定和大村福利政策有直接關係，但此議題發酵的確會有影響。

大村鄉前年12月底人口為37124人，到今年 11月單月人口爆增512人，12月單月也增加315人，去年12月人口已達38457人，相較彰化縣總人口數去年12月是126萬6670人，前年是127萬人2802人，彰化縣總人口數一年少6132人，但大村鄉是個農業鄉卻逆勢成長逾千人。  

梁孆心說，他們夫妻原本住彰化市，先生的系統家俱店在大村，她開的餐廳在秀水，經過評估考量大村鄉跟她的娘家美濃很像，有農村的純樸，近年發展也看得見，且在彰化和員林中間，交通和生活機能都算方便，連要到台中只要走台74線快速道都很快，才會選擇在大村買房子，也把戶口遷到大村鄉。

大村鄉長游盛說，大村鄉代會通過發放振興關懷禮金自治條例後，已決定本月16、17日要在各村發放每人二千元振興禮券，他樂見大家都來住大村鄉，關懷禮金自治條例每年每人最高可發6000元，每年會視當年公所財務及當時經濟狀況提代表會討論發放，希望今年中秋能再發放一波二千元，公所除了發振興禮金，也同步加強鄉內建設，盼能讓大村成為更宜居的地方。

小確幸 禮券

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