農地工廠檢舉數量全台最多 彰化環盟因疫情經費快見底

彰化縣環境保護聯盟長年關注農地違章工廠議題，檢舉農地工廠數量更是全國第一名，去年底獲得營建署頒發績優義工獎，近期因疫情因素募款困難，經費快要見底，募款餐會成效比四年前減少四分之三，但彰化環盟表示，為了維持公正獨立性，仍不會接政府、私人企業計畫案。

彰化縣環境保護聯盟1987年成立，曾擋下國光石化開發案、大城產業園區、彰工火力發電廠、芳苑火葬場、崧凌電鍍廠、彰化台化燃煤電廠等，近期彰化縣不少規畫中的開發案，包含二林精密機械產業園區、鹿港打鐵厝產業園區、大村科技產業園區、花壇惠來產業園區，彰化環盟也參與協助地方自救會。

營建署去年舉辦「國土利用監測整合計畫成果發表會」，彰化環盟獲得績優義工獎，主要原因是向政府檢舉農地工廠數量是全國第一名，彰化環盟說，獎項應該真正頒給那些願意向聯盟舉報陳情的民眾，沒有他們，或許農地工廠增建速度更多、更快。

彰化環盟施月英表示，聯盟經費多由各界人士捐款，不接政府及私人企業的計畫，以維持公正獨立性，募款相當不容易，也因此雖然事務繁忙，長期都只有兩位工作人員。距離上次2016年辦理募款餐會已是4年前，非常節省使用民眾的每一分捐款，經費已經快要見底，今年1月16日將辦理募款餐會，但因疫情影響，募款成效與2016年相比減少四分之三。

彰化環盟主任吳慧君說，彰化是濁水溪沖積平原，有非常優良的農地，而沿海有國際級水準的泥黏質潮間帶，生態相當豐富，卻經常面臨被開發破壞及汙染的危機。