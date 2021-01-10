「海神」瑪莎拉蒂追雪悲劇了 網友：洗溝還挨撞

全台氣候昨起明顯轉為乾冷，合歡山今未再降雪，甚至見陽光露臉，但因高山還留有殘雪，大批遊客追雪，但路面結冰狀況未解，車輛狀況多，還傳出「海神」瑪莎拉蒂轎車輪胎卡在水溝，還挨撞，網友PO文自嘲「結果海神還是洗溝了」。

警方調查，該事故發生在俗稱「水晶宮」台14甲武嶺往松雪樓之間路段，而「水晶宮」因無日曬結冰較厚，是最易打滑路段；該輛瑪莎拉蒂今中午過後在水晶宮打滑右前輪卡進水溝縫，未料還在處理脫困事宜，就遭另輛打滑的休旅車給撞上。

事發後，許姓網友拍下車禍現況照片，並在臉書社團「合歡山賞雪機動社團」PO文自嘲，「結果海神還是洗溝了」，還被後方橫向打滑的休旅車親屁股；她也感謝幫忙的人，並提醒，沒有四驅真的別往松雪樓開，路況超差，很多車都撞了，要小心。

而其貼文也引發熱議，不少網友笑稱是「一輩子難忘的回憶」、「山上當然不是海神的地盤」、「畢竟海神不是山神」、「目屎那滴了」等，也有人關心後續狀況，「這種出車禍警方要處理也很頭大吧」，許姓網友則大器回應「他們想說算了沒關係」。

仁愛警分局則表示，前天即啟動雪季勤務，在翠峰至松雪樓段交通事故及車輛救助事件多，光今天車輛受困案件就有8件，另有3件車碰車的A3車損事故，雪事故原因多是未保持行車安全距離，呼籲民眾上山賞雪應慢行，且加大行車距離。