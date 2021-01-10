聽新聞
test
0:00 / 0:00

「海神」瑪莎拉蒂追雪悲劇了 網友：洗溝還挨撞

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
許姓網友今與友人上山追雪，未料他們的「海神」瑪莎拉蒂轎車洗溝還挨撞。圖／許姓網友提供
許姓網友今與友人上山追雪，未料他們的「海神」瑪莎拉蒂轎車洗溝還挨撞。圖／許姓網友提供

全台氣候昨起明顯轉為乾冷，合歡山今未再降雪，甚至見陽光露臉，但因高山還留有殘雪，大批遊客追雪，但路面結冰狀況未解，車輛狀況多，還傳出「海神」瑪莎拉蒂轎車輪胎卡在水溝，還挨撞，網友PO文自嘲「結果海神還是洗溝了」。

警方調查，該事故發生在俗稱「水晶宮」台14甲武嶺往松雪樓之間路段，而「水晶宮」因無日曬結冰較厚，是最易打滑路段；該輛瑪莎拉蒂今中午過後在水晶宮打滑右前輪卡進水溝縫，未料還在處理脫困事宜，就遭另輛打滑的休旅車給撞上。

事發後，許姓網友拍下車禍現況照片，並在臉書社團「合歡山賞雪機動社團」PO文自嘲，「結果海神還是洗溝了」，還被後方橫向打滑的休旅車親屁股；她也感謝幫忙的人，並提醒，沒有四驅真的別往松雪樓開，路況超差，很多車都撞了，要小心。

而其貼文也引發熱議，不少網友笑稱是「一輩子難忘的回憶」、「山上當然不是海神的地盤」、「畢竟海神不是山神」、「目屎那滴了」等，也有人關心後續狀況，「這種出車禍警方要處理也很頭大吧」，許姓網友則大器回應「他們想說算了沒關係」。

仁愛警分局則表示，前天即啟動雪季勤務，在翠峰至松雪樓段交通事故及車輛救助事件多，光今天車輛受困案件就有8件，另有3件車碰車的A3車損事故，雪事故原因多是未保持行車安全距離，呼籲民眾上山賞雪應慢行，且加大行車距離。

警方也提到，近期執行雪地勤務，實際觀察發現，雪鏈中以V型鍊的破冰效果最好，一般型鐵鏈仍難免會有打滑情形，因此建議追雪民眾，若車輛狀況允許可安裝V型雪鏈，但安裝時要特別注意方向，以免破冰齒刺破輪胎。

許姓網友今與友人上山追雪，未料他們的「海神」瑪莎拉蒂轎車洗溝還挨撞。圖／許姓網友提供
許姓網友今與友人上山追雪，未料他們的「海神」瑪莎拉蒂轎車洗溝還挨撞。圖／許姓網友提供

事故 合歡山

延伸閱讀

上山追雪有撇步 高山警傳密技：V型雪鏈破冰佳

寒流瘋高山追雪 醫師籲穿雙防水鞋再上

桃園拉拉山巨木群開始融雪 遊客上高山追雪興致不減

台7甲等3路段結冰積雪 今限掛雪鏈通行重機禁入

相關新聞

台中五寶爸2次放鴿子現身！洗車店老闆通過面試：月薪3萬雇用

台中27歳江姓男子帶5名子女生活困頓，日前為了沒錢為女兒看病，一度上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，台中市東區一家汽車美容店...

高檔蜂蜜這樣來的 有機專家幫蜜蜂蓋棉被、餵薑黃糖水

寒流發威，彰化縣有機農業專家陳世雄在自家農場幫蜜蜂、黑水虻「蓋棉被」禦寒，還餵蜜蜂吃薑黃糖水，陳世雄近年熱衷養蜜蜂，他說...

「海神」瑪莎拉蒂追雪悲劇了 網友：洗溝還挨撞

全台氣候昨起明顯轉為乾冷，合歡山今未再降雪，甚至見陽光露臉，但因高山還留有殘雪，大批遊客追雪，但路面結冰狀況未解，車輛狀...

台中彩虹眷村補強加固 保全即時監控村屋是否傾斜

台中市彩虹眷村曾被國際媒體「孤獨星球雜誌」選為「世界秘密奇跡景點」是台灣極具國際知名度的景點之一。市府為保存彩虹眷村安全...

南投竹山2聚落無自來水 縣府不收路修費助引水

南投縣竹山鎮中正巷內坑、中山路新耕2聚落無自來水，上百戶居民長年仰賴山泉水，飽受冬旱缺水、水質不穩定等困擾，地方盼有自來...

iBike系統升級新舊不相容難還車 中巿交局：加速汰換

民進黨台中市議員周永鴻指出，台中市即將新增iBike站點達1000站，但iBike 2.0系統與原本的1.0系統不相容，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。